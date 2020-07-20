Фотограф рассказал подробности обнаженной фотосессии Максаковой

Киев, 20 июля. Оперная певица Мария Максакова представила клип на новую песню в поп-стиле «Пандемия любви». В клипе 43-летняя оперная дива показала обнаженные снимки.

На фотографиях звезда изображена либо абсолютно голой, либо в прозрачном черном кринолиновом платье. Фотограф Владимир Широков рассказал, что обнаженные фото были сделаны около десяти лет назад. По его словам, певица сначала позировала для плакатов в одежде, а затем уговорила его снять ее обнаженной для личного архива.

«Мы давно дружим с Машей, много работали вместе. Однажды она попросила снять ее «ню». Это не мой жанр. Но Маша меня очень попросила и была в такой прекрасной форме… Как, впрочем, и сейчас», — отметил Широков в комментарии kp.ru.

Фотограф рассказал, что Максакова просила его не публиковать эротические кадры, но теперь не выдержала о поделилась ими с поклонниками. При этом певица регулярно выкладывает фотографии в купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру.

Максакова также решила сменить стиль и выпустила шлягер «Пандемия любви» на свои слова. Пользователей Сети удивил не только образ певицы, но и песня. В ее адрес посыпались гневные комментарии. Некоторые подписчики сочли, что женщине за 40 не к лицу публиковать голые фото и петь попсовые песни.