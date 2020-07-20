Никас Сафронов рассказал о скончавшемся создателе образа Олимпийского Мишки

Известный советский и российский художник-карикатурист Виктор Чижиков, автор образа медвежонка Мишки, талисмана летних Олимпийских игр 1980 года, скончался в Москве на 85-м году жизни.

Коллеги Виктора Александровича рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей, каким он был при жизни и как создавался тот самый Мишка, прощальный полет которого над «Лужниками» не оставил равнодушным ни одного зрителя.

«Чижиков, бесспорно, оказал влияние на мое решение поступать в училище Грекова. Я пытался подражать его работам в «Крокодиле» и «Мурзилке»: знаете, я тогда еще выбирал между графикой и живописью, — рассказал ФАН знаменитый художник Никас Сафронов. — Что касается личного знакомства, то оно случилось годами позже. С Виктором Александровичем меня познакомил актер Георгий Жженов. Тогда, при встрече, мне сильно польстило, что Чижиков похвалил мои работы».

В профессиональных кругах Чижиков был известен как иллюстратор-карикатурист высочайшего уровня. Но для простого обывателя самой незабываемой его работой навсегда останется Олимпийский Мишка.

«Чижиков — это 50 процентов той Олимпиады. Мы бы не смогли ее провести так, как провели, если бы он не создал образ Мишки, — рассказал ФАН секретарь коллегии Союза художников России Александр Муравьев. — По картинам художника можно собрать его психологический портрет, так вот одного взгляда на Мишку или работы Чижикова в «Крокодиле» хватит, чтобы понять: это был светлейший человек».

Далеко не все в жизни у Виктора Александровича было просто. В 2010 году он подал судебный иск к НТВ: телевизионщики использовали Мишку в своем сюжете, чтобы прикрыть интим-продукцию в секс-шопе. Художник обратился в суд, потребовав от телекомпании 15 миллионов рублей за нарушение авторских прав и еще 5 миллионов компенсации за моральный ущерб. Но иск был отклонен, и компенсации автор не получил, поскольку символ, использованный в сюжете НТВ, был признан доработанным.

«Чижиков очень переживал по поводу судебных тяжб: слишком светлый был человек. И когда все закончилось не в его пользу, для него это стало большим поводом для расстройства, — добавил Сафронов. — Ушел пласт, ушла целая школа, которой сегодня не хватает. Школа честной, но в то же время беззлобной карикатуры, которую нам дали Кукрыниксы и которую именно Виктор Александрович Чижиков принес в широкую печать».

Народный художник РФ Виктор Чижиков работал в журналах «Крокодил», «Веселые картинки», «Мурзилка» и «Вокруг света». Его работы печатались в «Вечерней Москве», «Пионерской правде», «Юном натуралисте», «Молодой гвардии», «Огоньке» и других отечественных изданиях.