Баранец: В конфликте Баку и Еревана Россия не должна быть «канистрой бензина»

Москва, 20 июля. Некоторые российские СМИ участвуют в разжигании армяно-азербайджанского конфликта, публикуя откровенно непроверенную информацию и подливая масла в огонь в погоне за сенсацией. Об этом в понедельник, 20 июля, заявил военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, отметив, что журналисты ведут очень опасную игру, а российское государство, со своей стороны никак не контролирует этот информационный участок.

«Кто-то позвонил из Азербайджана на радио, или на телеканал, или в какую-то российскую газету и сообщил совершенную ложь. Допустим, что армяне чуть ли не на танках уже душат азербайджанские села. Также появляется информация со стороны Армении — естественно, антиазербайджанская», — заявил Баранец.

По его словам, люди, которые этим занимаются, не понимают, что Россия не должна становиться «канистрой бензина, подливающей в костер конфликта», разгоревшегося между Арменией и Азербайджаном.

Информационная сфера, по его словам, на 90% не контролируется государством, и именно из-за этого подобные вбросы распространяются так свободно.

«Начинаются различные мошеннические сообщения, дезинформация, ложь. И мы, таким образом, не помогаем братьям-азербайджанцам и армянам примириться, а, наоборот, провоцируем их на обострение конфликта», — подчеркнул эксперт.

В заключение Виктор Баранец напомнил, что Армения является нашим союзником, и в случае обострения конфликта, мы, скорее всего, окажем ей помощь. Но сейчас наша задача, по словам военного эксперта, заключается в том, чтобы обострения не произошло.

По словам Виктора Баранца, у него есть друзья с обеих сторон конфликта – и среди армян, и среди азербайджанцев, и многие из них после начала конфликта звонили, чтобы рассказать ужасные новости, пытаясь при этом демонизировать противников.

«Ведь я за последние дни, когда разгорелся конфликт, чего только уже не наслушался. Причем, чтобы меня никто не упрекнул в необъективности, я скажу, что ложь в равной степени идет как с азербайджанской, так и с армянской стороны», — поделился эксперт.

Теперь же, добавил Баранец, если кто-то напомнит ему, что Армения является союзником России по ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) и поэтому он должен быть «слепо на ее стороне», он ответит, что помнит об этом и считает необходимым выполнять договор, но лучше, чтобы до этого не дошло. Именно для этого Россия сейчас прикладывает колоссальные усилия в военном, политическом и дипломатическом планах.