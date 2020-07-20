Тишковец назвал смерть Беляева «большой утратой для метеорологического цеха»

Москва, 20 июля. Ведущий прогноза погоды Александр Беляев стал первым, кто начал интересным и необычным способом рассказывать россиянам о том, какие природные явления ожидаются в стране в ближайшие дни. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он признался, что не был лично знаком с самым известным синоптиком России, но отлично помнит, как в студенческие годы вместе с однокурсниками впечатлялся его прогнозами на НТВ.

«Мы обучались на гидрометеорологическом факультете с военным уклоном. И с огромным интересом наблюдали такого незаурядного и выдающегося человека. Когда он рассказывал о погоде обывателям простыми и яркими фразами», — рассказал на сегодняшний день тоже телеведущий в интервью каналу «360».

При этом Тишковец отметил, что Беляев не был дипломированным метеорологом, а окончил географический факультет. Однако то, что он успешно освоил новое для себя направление, доказывает: это был очень талантливый человек.

«Его уход — это большая утрата для нашего метеорологического цеха, и глубокие соболезнования родным и близким этого выдающегося и интереснейшего человека», — подытожил ведущий сотрудник «Фобоса».

Александра Беляева не стало в понедельник, 20 июля. Он умер в реанимации в возрасте 71-го года.

Врачи диагностировали у него рак легких еще в 2012 году, но он долго никому об этом не рассказывал. В интервью «Пятому каналу» в 2018-м Беляев признавался, что болезнь сделала его беспомощным. Онкология отняла у него мать и супругу Нину. Возлюбленная «в один месяц умерла» от рака крови. Он делился, что единственным спасением тогда оказалась любимая работа — прогноз погоды на НТВ.