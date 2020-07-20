Эксперты объяснили, почему пулемет Владимирова рано списывать со счетов

Москва, 20 июля. Ровно 71 год назад на вооружение армии Советского союза был принят крупнокалиберный пулемет Владимирова. Речь идет о тяжелой боевой системе, которая была создана на основе авиационной пушки B-2.

Журналисты информационного издания «Военно-промышленный курьер» подробно рассказали о мощном орудии, а также объяснили, почему советский пулемет еще рано списывать со счетов.

Тяжелый пулемет был создан в 1943 году советским конструктором С.В. Владимировым. Мощное оружие несколько раз дорабатывалось, но было принято на вооружение лишь в 1949 году в качестве зенитной установки, которая обладала возможностью уничтожать легкобронированную технику, а также самолеты противника. Конструкторы смогли значительно модернизировать КПВ, совместив сразу четыре пулемета в один большой комплекс.

На данный момент крупнокалиберные пулеметы Владимирова широко применяются в некоторых странах в качестве зенитных установок. Кроме того, данное оружие можно встретить и на вооружении современной российской армии на бронетранспортерах и БРДМ-2.

Авторы статьи отмечают, что советский пулемет Владимирова, который в 2020 году отмечает 71 год, еще рано списывать со счетов. Крупнокалиберное оружие будет еще долго находиться на вооружении российской армии, а также найдет применение в других странах мира. Пулемет легко устанавливается на так называемые «тачанки» и может выступать в качестве основного оружия поддержки пехоты.

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