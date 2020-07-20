Южная Осетия привлечет Саакашвили к ответственности за войну 2008 года

Как решить проблему непризнанных государств? Ответ на этот и другие вопросы искали участники онлайн-эфира «Как решать проблемы непризнанных республик» Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей.

Модераторами дискуссии выступили генеральный директор ФАН Евгений Зубарев и журналист Артемий Галицын.

12 июля между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе вновь вспыхнул вооруженный конфликт, который в ближайшее время может перерасти в полноценную войну. При этом некоторые эксперты предсказывают самое страшное будущее. Активисты и с той, и с другой стороны требуют решительных силовых действий.

Москва в этом противостоянии традиционно занимает миротворческую позицию, пытаясь сохранить одинаково тесные дружеские контакты как с Арменией, так и с Азербайджаном. Но в целом, конфликты вокруг непризнанных республик стали одной из главных неразрешимых проблем XXI века. Право нации на самоопределение и вопрос территориальной целостности государств зачастую вызывают бурные споры, доходящие до прямых столкновений. Так, без кровопролития удалось защитить свои права только народу Крыма. Абхазия и Южная Осетия воевали за свою независимость, но до сих пор являются лишь частично признанными государствами, а деятельность военного преступника Михаила Саакашвили привела к тому, что любые переговоры о статусе республик с Грузией потеряли смысл.

Будут ли стычки между армянами и азербайджанцами в России?

Одним из гостей онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот» стал вице-президент Союза армян России Левон Манукян, который, отвечая на вопрос, стоит ли ждать стычек между армянами и азербайджанцами на территории России, ответил, что «если власти Армении и Азербайджана будут давать четкую правовую оценку тем действиям, которые уже происходили, то это станет гарантией того, что подобное не будет повторяться».

«Риски, конечно же, всегда есть. Связь между гражданами Армении и гражданами Азербайджана в России очень тесная, люди постоянно пересекаются на территории страны. В Российской Федерации проживает много этнических армян и выходцев из Азербайджана разных этносов, а также есть много людей, которые постоянно приезжают сюда по каким-то делам. Поэтому мы можем предположить, что стычки возможны, так как у нас есть довольно большой опыт конфликтных провокаций со стороны азербайджанцев. Это касается «Бессмертного полка» в 2016-2019 годах. В 2016 году азербайджанцы посетили «Бессмертный полк» и устроили провокацию. Должной оценки они не получили и уже в 2017 году вернулись и напали на нас, на армянскую делегацию. Физически напали, забрасывали палками, бутылками, консервными банками», — говорит собеседник ФАН.

Тогда, по словам Манукяна, из армянской диаспоры никто не отреагировал на провокации, поэтому в следующий раз зачинщики беспорядков вернулись уже в 2019 году.

«Азербайджанская делегация приходит с флагами террористической организации, с черным флагом с головой волка. Опять же — есть должная правовая оценка этому? Тоже нет. Вот поэтому и будут такие истории, как недопуск армянских товаров на продовольственный рынок «Фуд Сити», принадлежащий уроженцам Азербайджана Году Нисанову и Зараху Илиеву», — подчеркнул он.

Говоря о позиции Украины, поддержавшей Азербайджан в конфликте с Арменией, Манукян напомнил, что еще в 90-е годы Киев уже направлял своих наемников на поддержку Баку.

«Когда была активная фаза войны в начале 90-х годов, то украинские наемники активно воевали в Азербайджане, в боевых действиях участвовали пилоты-украинцы. Мне кажется, что они (Украина) всегда были проазербайджанскими, поэтому сейчас позиция Киева лично меня никак не удивляет. А вообще в мире давно действуют двойные стандарты — все говорят, что большевики сделали много зла, а вот сейчас, после распада СССР, происходит восстановление справедливости. Соответственно, вместо того, чтобы дать должную оценку тому, что сделали большевики, мы восстанавливаем справедливость», — продолжает собеседник ФАН.

Напомним, 20 февраля 1988 года совет депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), преимущественно заселенной армянами, обратился к руководству СССР, Армянской ССР и Азербайджанской ССР с просьбой о передаче Нагорного Карабаха Армении. Политбюро ЦК ответило отказом, что привело к массовым акциям протеста в Ереване и Степанакерте, а также к погромам среди как армянского, так и азербайджанского населения.

В декабре 1989 года власти Армянской ССР и НКАО подписали совместное постановление о включении области в состав Армении. Естественно, это вызвало негодование Азербайджана, который открыл артиллерийский огонь по карабахской границе. В январе 1990 года Верховный совет СССР объявил чрезвычайное положение в зоне конфликта.

«Нагорно-Карабахская проблема существует еще с 80-х годов, еще со времен СССР и Нагорно-Карабахская область вышла из состава Советского Союза еще на основании законов СССР. Теперь, как говорится, есть очередность. Страны должны признать Арцах как независимое государство и тогда уже и оно, и Армения смогут поднимать вопрос о признании остальных республик», — говорит вице-президент Союза армян России.

В то же время Манукян назвал «идиотизмом» заявления азербайджанской стороны о том, что в случае обострения ситуации под удар может попасть армянская атомная станция.

«Я считаю это идиотизмом, и те, кто об этом говорит — полные идиоты, потому что, разбомбив АЭС, они подвергнут риску уничтожения и свое государство, и Турцию, и остальных соседей. Мы же знаем, что при взрыве АЭС территория поражения радиацией будет достаточно большой, распространится радиоактивное облако. К тому же АЭС построена так, что при взрыве или иной ситуации реактор уходит в землю и, грубо говоря, консервируется. Третий момент — тот, кто угрожает взорвать АЭС, по сути является международным террористом. Более того, в ответ будут поражены все азербайджанские экономические, военные и политические объекты», — ответил гость «Патриота».

Конфликт Грузии и Южной Осетии

Говоря о проблемах непризнанных и частично признанных государств, депутат парламента Республики Южная Осетия Давид Санакоев привел в пример Южную Осетию, жители которой из-за своего статуса не могут спокойно путешествовать по всему миру. Для этого им приходится получать гражданство Российской Федерации.

«Прежде всего мы выезжаем в Россию, а через нее уже можем контактировать с остальным миром. Мы граничим только с Россией и Грузией. С Грузией у нас на сегодня никаких отношений нет. У нас один-единственный переговорный формат проходит в Женеве и даже там мы не можем получить от Грузии гарантий о ненападении. Поэтому нам остается только одна возможность — Россия», — подчеркивает парламентарий.

В то же время он подчеркнул, что в контексте конфликта с Грузией 2008 года экс-президент Михаил Саакашвили должен в Гааге ответить за убийства мирных осетин Цхинвала, а также российских миротворцев.

«Безусловно, Саакашвили принимал решение о нападении на Республику Южная Осетия. Тогда погибло множество людей, граждан России, миротворцев, и я думаю, что за весь послевоенный период мы не видим со стороны властей Грузии попыток осознания того, что произошло. И как мы видим, Саакашвили сейчас находится под определённым прессингом в Грузии, но это связано со внутриполитическими вопросами. Проблема касается и Южной Осетии, и других точек на планете, где происходят похожие события. Если он и подобные ему не будут отвечать и нести ответственность за совершенные преступления, то вот такие конфликты продолжатся и в других местах», — поясняет Давид Санакоев.

По его словам, после нападения Грузии Южная Осетия возбудила уголовное дело в отношении Саакашвили и многих представителей грузинской власти, генералитета. Представители Осетии надеются, что когда-нибудь все виновные понесут наказание.

«Определенные шаги в этом направлении будут предприниматься нашими исполнителями, представителями внешнеполитического ведомства в том числе. Но помимо всего остального у нас в этом году 100 лет с момента геноцида Южной Осетии, когда грузинские власти также пытались истребить южноосетинский народ. У нас есть обращения по этому поводу, в том числе и в Госдуму. Нас этот вопрос, несомненно, волнует, мы будем пытаться привлекать к ответственности Саакашвили», — заключил депутат.

Осудят ли Хашима Тачи как военного преступника?

Еще одним гостем онлайн-эфира ФАН стал посол Сербии в Белоруссии 2004–2012, глава дипломатического корпуса, профессор Сречко Джукич. Отвечая на вопрос модераторов о том, будет ли осужден глава Косово Хашим Тачи за совершенные им военные преступления или нет, Джукин заявил, что пока рано это обсуждать, так как у Тачи и других начальников террористической ОВК или армии освобождения Косова есть еще 2–3 месяца, за которые обвинители могут доказать их вину.

24 июня 2020 года спецпрокуратура международного суда по преступлениям в Косове сообщила, что подготовила обвинение против Тачи, а также экс-спикера косовского парламента Кадри Весели и ряда их сторонников в совершении преступлений против человечности и военных преступлениях, включая убийство, насильственное исчезновение людей, преследование и пытки, совершенные ими в 1998–1999 годах.

«Сложно сказать, будут ли доказательства их военных преступлений, даже несмотря на то, что они убили как минимум 100 человек по различным причинам. Пока идет судебный процесс, но уже сейчас есть большие сомнения в том, что их вина будет доказана. Почему это так? Потому что до сих пор практических результатов работы обвинителей нет. Есть только косвенные обвинения и все, доказательной базы не существует. Раньше представители ОВД выходили невиновными из зала суда», — заключил Джукич.

Напомним, ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась с 12 июля — там произошли боестолкновения, в которых обе стороны потеряли военных. Баку и Ереван обменялись взаимными обвинениями в незаконном нарушении границы и нарушении «режима тишины». После этого обстановка в Товузском районе то стабилизировалась, то снова накалялась. Россия и международное сообщество призвали стороны прекратить огонь и вернуться к дипломатическим инструментам решения конфликтов.