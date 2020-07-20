Адвокат усмотрел признаки преступления в словах Гусейнова о теракте на Дубровке

В словах профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке есть признаки преступления. В отношении его высказывания необходимо провести судебно-лингвистическую экспертизу и в случае соответствующего вывода экспертов привлечь профессора к ответственности. Об этом Федеральному агентству новостей заявил президент Московской коллегии адвокатов «Антикризисный центр» Владимир Гаглоев.

Ранее Гусейнов, участвуя в дискуссии в одной из популярных социальных сетей, заявил о том, что захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в столичном Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года был проявлением «национально-освободительной борьбы чеченского народа».

«Факт остается фактом: это была национально-освободительная борьба чеченского народа. Сейчас в этой борьбе — длительный перерыв», — написал в соцсети профессор ВШЭ, комментируя взгляды американской журналистки Сьюзен Зонтаг, занимающей аналогичную позицию.

По мнению Гаглоева, формально в высказываниях Гусейнова есть признаки состава преступления.

«Достаточно провести судебно-лингвистическую экспертизу и, исходя из нее, предъявить обвинение. Я считаю, что да, есть признаки преступления. И, с учетом личности, реакция должна быть жесткая», — уверен адвокат.

Собеседник ФАН убежден, что наказание должно быть таким, чтобы подобные люди выпали из сферы публичного общения.

«Должно быть общественное порицание. Чтобы им руку при встрече не пожимали. В США, если бы некий статусный человек заявил нечто подобное по поводу 11 сентября 2001 года, я думаю, он как минимум стал бы нерукопожатным», — подчеркнул Владимир Гаглоев.

Теракт на Дубровке произошел в октябре 2002 года. Группа вооруженных бандитов во главе с Мовсаром Бараевым захватила Театральный центр во время показа мюзикла «Норд-Ост». В течение трех дней террористы удерживали более 900 человек — зрителей, актеров и персонал центра. 130 человек из числа заложников погибли.