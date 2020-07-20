Политолог назвал запрет российского телевещания в Армении делом рук «секты Пашиняна»

Москва, 20 июля. Нет ничего удивительного в том, что Армения перекрыла на своей территории российское телевещание, так как на ключевых постах там сейчас те же люди, которые называли «революцией шагов» произошедший два года назад госпереворот. Об этом заявил глава Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

«Два года назад именно эти структуры, структуры [американского финансиста Джорджа] Сороса, сумели совершить в Армении государственный переворот, который назвали «революцией шагов» товарища Пашиняна (премьер-министра Армении Никола Пашиняна. — Прим. ФАН) , такого активиста соросовских структур, бывшего журналиста и депутата парламента. И ничего удивительного нет, что именно эти люди сегодня находятся на ключевых постах в Армении», — цитирует эксперта «Царьград».

Армянский парламент на прошлой неделе принял закон о телевизионном вещании на иностранных языках. Запрещено было бесплатное вещание на территории страны российских телеканалов.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Мартынов напомнил, что все народы, живущие на постсоветском пространстве, остаются братскими, но этого нельзя сказать о местных элитах. Кроме того, свою роль играет и то, что в Армении находится самое большое в регионе американское посольство, в котором работает около трех тысяч сотрудников. Вдобавок к этому, за последние 20 лет работающие в Армении разнообразные фонды Сороса и им подобные организации превратились чуть ли не в отдельную отрасль народного хозяйства страны.

Мартынов отметил, что среди армянского населения никаких антироссийских настроений не распространяется, да этого и не может произойти, так как именно Россия обеспечивает безопасность Армении. Враги армянского народа, по словам эксперта, играют на сиюминутных национальных вещах, генерируя русофобию.

«Что касается запрета вещания или ограничения вещания российских телеканалов — да, это история из той же самой оперы. Дело рук той же самой секты Пашиняна, у власти, на руководящих постах, в парламенте, в министерстве, в ведомствах и так далее. Только, может быть, армию в полном объеме не контролирует Пашинян», — подчеркнул политолог.

В связи с этим, добавил Мартынов, не исключено, что в Армении произойдет военный переворот, особенно на фоне обострившегося в последнее время конфликта с Азербайджаном, за которым, если до этого дойдет, будут стоять Пашинян и его «секта у власти».

«Они посчитали, что они могут, как и в прошлые годы разные армянские и азербайджанские руководители, во время обострения внутриполитической повестки включать этот универсальный инструмент под названием «обострение конфликта». И, собственно, на этом фоне все внутренние вопросы уходят на второй план», — добавил эксперт.

При этом он напомнил, что экономика Армении испытывает ряд проблем, а также в стране сложная ситуация с эпидемией коронавируса, и правительство Пашиняна в кризисных условиях проявляет себя не лучшим образом.