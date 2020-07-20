Вассерман объяснил, что его пугает в отношениях России и США

Москва, 20 июля. Десять лет назад все боялись, что мир под себя подомнет «Чимерика» – экономически и политически мощный союз Китая и Америки. Сейчас же ясно, что те, кто «поджигал планету» в 1914 и 1939 годах и сейчас пытаются перераспределить мировой капитал в свою пользу. Об этом в своей передаче «Открытым текстом» на телеканале РЕН ТВ заявил известный телеведущий, журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

«Как учили классики марксизма, за мировым кризисом следует мировая война. Для перераспределения мирового капитала в пользу тех же, кто поджигал планету в 1914-м и 1939-м. Занялось на Ближнем Востоке и в Африке, дымит в Южной Америке. И вот-вот полыхнет в Азии», — заявил Вассерман.

При этом публицист напомнил об американских санкциях. В частности, президент США Дональд Трамп подписал указ о лишении Гонконга особого статуса и закон об ответственности для тех, кто «причастен к уничтожению свободы в Гонконге». То есть теперь Штаты считают Гонконг особым районом Китайской народной республики, не обладающим однако какими-то особыми правами. Глава Госдепартамента США Майк Помпео объявил, что в Южно-Китайское море пока для участия в учениях идут две американские авианосные группы, так как мир не позволит Китаю использовать это море, как свою собственность.

«Открытым текстом напоминаю: недавно принятый китайский закон о безопасности в Гонконге — ответ на раскрученные СГА массовые беспорядки по стандартному сценарию цветного бунта. Так же в 2008 году ввели санкции против поднимающей голову Российской Федерации за сдерживание организованной и благословленной СГА агрессии Грузии. А теперь даже поводов для наказания не требуется», — подчеркнул Вассерман.

Также аналитик напоминает о новых санкциях США, под которые попали вторые очереди российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток», включенные Майком Помпео в закон «о противодействии врагам США». По словам главы Госдепа, новые санкции являются «четким сигналом» компаниям, которые участвуют в реализации российских «проектов по злонамеренному влиянию», что Вашингтон не намерен этого терпеть.

«Убирайтесь немедленно или будут последствия», — подчеркнул Помпео.

То есть Помпео, добавляет Вассерман, предлагает «убираться немедленно» европейским инвесторам, которые уже вложили в выгодные в первую очередь самой Европе газовые проекты миллиарды евро.

«Скорее всего, утрутся и уберутся: Европа давно не суверенна. Остальные будут сопротивляться», — отмечает аналитик.

Россия, напоминает Вассерман, уже открытым текстом назвала военные планы Штатов в Польше прямой угрозой, и добавила, что разместит на границе с Евросоюзом ракеты и гарантированно уничтожит все, что начнет стрелять по нашей территории. О своей готовности к противостоянию объявил и Китай, отмечает аналитик.

«Уже никто не ищет ни компромиссов, ни поводов. Страшно…», — добавил он.

Ранее Вассерман объяснил, почему у 26 человек на планете сосредоточена половина мировых богатств.