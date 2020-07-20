Египет не намерен уступать позиции на саммите АС по дамбе «Возрождение»

Каир, 20 июля. Высший совет национальной обороны Египта (СНО) провел в воскресенье совещание, одной из тем которого стало заключение соглашения по эфиопской плотине «Возрождение», сообщает китайское информационное агентство Синьхуа. Совет подтвердил нацеленность Египта на достижение трехстороннего соглашения по спорным вопросам эксплуатации «Великой эфиопской дамбы Возрождение» (GERD).

На том же совещании обсуждалась перспектива ввода египетских войск на территорию Ливии для ее защиты от турецкой интервенции. Позже парламент Египта утвердил это предложение.

Ранее, выступая на заседании парламентского комитета по малому и среднему предпринимательству, министр ирригации и водных ресурсов Египта Мухаммад Абдул-Ати заявил, что его страна не останется в стороне от обсуждения проблемы эфиопской ГЭС.

Ключевым вопросом для Египта по ситуации с эфиопской плотиной остается соглашение по совместному использованию водных ресурсов Нила. Одностороннее решение Эфиопии о заполнении водохранилища строящейся ГЭС грозит обмелением Нила и, как следствие, экономическими проблемами для Египта.

Попытка Каира привлечь США в качестве помощника по достижению трехстороннего соглашения не принесла результатов. Фактически переговоры между тремя странами, организованные в Вашингтоне, провалились. Документ, за создание которого по просьбе Египта взялось американское министерство финансов, не был подписан Эфиопией, поскольку в Аддис-Абебе усмотрели в нем ущемление прав страны на распоряжение водой Нила. Переговоры осложняются неопределенной позицией Судана, который ранее настаивал на заключении компромиссного соглашения, способного удовлетворить все стороны конфликта. При этом несколько дней назад министр ирригации и водных ресурсов Судана Ясир Аббас в интервью для местного радио заявил, что его страна не пострадает, если Эфиопия приступит к заполнению водохранилища без предварительных согласований.

После запуска дамбы «Возрождение» Судан получит дешевую электроэнергию, а также избавится от регулярных разливов Нила, вредящих сельскому хозяйству. При этом активный отбор воды для заполнения водохранилища эфиопской ГЭС может привести к нехватке воды для нужд Судана.

Следующим шагом в урегулировании проблемы вокруг водных ресурсов Нила должен стать саммит Африканского союза под председательством президента ЮАР Сирила Рамафосы. В рамках концепции «африканским странам — африканские решения» участники саммита, намеченного на 21 июля, постараются выработать устраивающие все стороны конфликта соглашения.

Впрочем, у Эфиопии, Египта и Судана будет еще один вариант для выработки компромиссного решения. Еще в прошлом году, накануне первого саммита Россия-Африка, глава МИД Египта Самех Шукри выразил уверенность, что у России есть возможность оказать позитивное влияние на поиск справедливого подхода к проблеме, который учитывал бы интересы каждой из этих стран.

На полях саммита готовность оказать содействие Каиру, Хартуму и Аддис-Абебе в поисках компромисса выразил лично президент России Владимир Путин. Позднее посол России в Эфиопии Евгений Терехин в беседе с главой эфиопского МИД Геду Андаргачеу напомнил о готовности российской стороны выступить посредником в согласовании трехстороннего соглашения.