Симоньян раскрыла секрет своей женственности

Москва, 20 июля. Российская журналистка, главный редактор телевизионного канала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян провела в социальной сети Instagram прямой эфир, во время которого пообщалась со своими подписчиками и ответила на их вопросы.

Она подробно рассказала о своей нелегкой работе и о том, как справляется на посту главного редактора большого телевизионного канала.

Во время прямого эфира один из подписчиков в социальной сети Instagram попросил Симоньян раскрыть секрет своей женственности. Журналистка поблагодарила зрителей эфира за подобный вопрос и иронично заметила, что некоторые люди считают ее настоящим «мужиком».

«Спасибо всем, кто почему-то считает меня женственной. Примерно такое же количество людей считает, что я мужик, хотя на самом деле, конечно, это не так», — шутливо заметила Симоньян.

Она добавила, что никогда не хотела бы родиться мужчиной, заметив, что счастлива тому, что появилась на свет женщиной. По словам Симоньян, никакого «секрета женственности» у нее нет — «просто есть вещи, с которыми люди рождаются».

В ответ на слова Симоньян многие подписчики восхитились словами журналистки, похвалив ее за искренность. Кроме того, зрители эфира еще несколько раз отмечали, что главный редактор RT, несмотря на тяжелую работу, не потеряла свою женственность и красоту.

Ранее Симоньян высказалась о запрете вещания телевизионного канала RT на территории Литвы. Она заявила, что подобные действия литовских властей являются «фантасмагорической тупостью».