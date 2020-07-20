В Гидрометцентре отметили талант Беляева говорить доступно о сложных вещах

Москва, 20 июля. Смерть Александра Беляева — очень грустная весть, он занимал очень достойное место в семье метеорологов и гидрологов, которые присутствовали в отечественном медиапространстве, и много вложил, чтобы россияне больше разбирались в погоде и климате. Об этом сказала главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

По ее словам, Беляев был большим примером для коллег, и все, кто с ним работал, могли многому у него научится.

Она также отметила большой талант самого известного в стране ведущего прогноза погоды доступно объяснять телезрителям сложные вещи. Говоря об этом, женщина вспомнила, в частности, рубрику «Азбука погоды».

«Его ролики поражали высоким профессионализмом, чувствовалось, что это очень открытый и очень хороший человек. Настолько он доходчиво и просто объяснял сложные вещи»,— отметила она в комментарии для iReactor.

Кандидат географических наук Александр Беляев скончался 20 июля в реанимации на 72-м году жизни. Последние несколько лет он боролся с раком легких. Россиянам он запомнился как практически бессменный ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ, выходивший в эфир с 1998-го года.

Беляев пропадал из медийного пространства лишь в 2017-м, а год спустя вернулся с большим откровенным интервью, в котором впервые рассказал о своем серьезном диагнозе. Он был уверен, что плохой погоды не бывает — только плохое самочувствие, и призывал при недомогании «не сливать» все на погоду, а сразу обращаться за медицинской помощью.