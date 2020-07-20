Мацкявичюс об Александре Беляеве: Он доказал, что плохой погоды нет

Известный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев, скончавшийся сегодня на 72-м году жизни, обладал способностью приносить телезрителю то, чего тот ждет больше всего, — уверенность, что все будет хорошо. Об этом российский телеведущий Эрнест Мацкявичюс рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

Собеседник ФАН признался в ощущении, что они с Беляевым были очень близко знакомы, хотя в реальности не знали друг друга лично.

«Беляев обладал невероятной способностью заходить в каждый дом и в каждое сердце, принося зрителю то, что он ждет больше всего. Уверенность, что погода не подведет, что несмотря на грозы, град, смерчи, ливневые дожди и прочие катаклизмы, все будет хорошо. Он доказал, что плохой погоды нет», — заявил Мацкявичюс.

Телеведущий подчеркнул, что это очень дорогое и важное качество для любого человека, который появляется в телевизоре, — вызывать у зрителя неподдельное доверие.

Особенно дорого и удивительно то, что Беляев не был телевизионщиком, отметил Мацкявичюс.

«Это было его природное качество и редкий дар. Знания, которыми он делился со зрителями, были его профессиональными знаниями. Он не изображал из себя медиума погоды. Он был человеком, который действительно разбирался во всех этих сложных климатических процессах», — пояснил собеседник ФАН.

По словам Мацкявичюса, Александр Беляев появился на ТВ, когда зрители уже привыкли, что про погоду им рассказывает симпатичная молодая девушка с хорошей фигурой. Такому образу, как у Беляева, было сложно конкурировать с красивыми ведущими, но тем не менее он выдержал эту конкуренцию с первых же своих появлений в эфире, добавил Мацкявичюс.

«Как только Александр появился на экранах, он сразу стал заметно отличаться от других ведущих погоды. Его профессиональный потенциал был гораздо шире, чем просто рассказы о погоде, и этот потенциал всегда чувствовался. Очень жаль, что мы потеряли такого замечательного человека», — заключил собеседник ФАН.

Александр Беляев ушел из жизни 20 июля. Последние несколько лет он боролся с раком легких. Беляев был ведущим прогноза погоды на телеканале НТВ с 1998 года.

Эрнест Мацкявичюс — российский журналист и телеведущий программ «Доброе утро, Россия!» (2002–2005 годы) и «Вести».