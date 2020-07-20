СК указал на многочисленные нарушения в расследовании причастности Фургала к убийству Зори

Москва, 20 июля. Следственный комитет РФ выяснил, как экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал смог избежать наказания за убийство предпринимателя Евгения Зори в 2004 году.

По данным следствия, в расследовании причастности Фургала к убийству Зори имеются многочисленные нарушения. На первом этапе расследования убийства Зори в 2004 году в качестве подозреваемых были задержаны Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков. На их причастность к убийству указали свидетели и другие материалы следствия. Однако оба подозреваемых были отпущены на свободу, а уголовное дело прекращено в виду отсутствия достаточных доказательств.

«Собранные Следственным комитетом данные, свидетельствуют о том, что на тот момент крупный предприниматель и депутат Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции», — говорится в сообщении СК.

Фургал и Мистрюков оказывали давление на сотрудников правоохранительных органов, а те информировали их о ходе следствия, что позволяло преступникам скрывать улики. Более того, при составлении протокола допроса одного из фигурантов дела в фамилии Фургала по странной случайности была допущена ошибка. Информация о расследовании убийства Зори не была внесена в официальные базы учета.

В СК отметили, что намерены изучить материалы, связанные с расследованием убийства, а также факт сокрытия преследования фигурантов в 2004 году.

Вдова бизнесмена Евгения Зори Лариса ранее рассказала, что участвовала во всех делах мужа и была свидетельницей его конфликта с бывшим главой региона. Женщина объяснила, с чем был связан спор Зори и Фургала. Судебное разбирательство между ними закончилось победой Зори, однако перед судом последней инстанции бизнесмена убили.

Фургала подозревают в организации серии убийств и создании ОПГ вместе с бизнес-партнером Николаем Мистрюковым. Наряду с бывшим губернатором задержаны еще четверо членов организованной группы. По данным следствия, они могут быть причастны к тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.