Netflix закупил оптом русские сериалы для США

Нью-Йорк, 20 июля. Американская стриминговая платформа Netflix, которая является одним из самых крупных поставщиков различных фильмов, активно закупает российские сериалы. Зарубежные пользователи уже могут посмотреть сразу несколько картин, которые были сняты отечественными киноделами.

Европейским и американским пользователям Netflix очень полюбились российские многосерийные фильмы, рассказывающие о приключениях различных героев как в современной России, так и в советский период. Главным хитом проката является картина «Мажор», которая уже давно «отгремела» на российском телевидении.

Представители компании Netflix проявили интерес и к сериалу «Фарца», сюжет которого разворачивается в СССР 1960-х годов. По задумке сценаристов, главными героями картины стали молодые люди, которые промышляли спекуляцией, чтобы отдать карточный долг.

По данным «Царьграда», в список закупок попал и исторический фильм «Троцкий», который рассказывает о жизни и судьбе российского революционера Льва Троцкого и его роли в политических событиях XX века.

Кроме того, зарубежные зрители хорошо приняли сериал «Метод», который был спродюсирован Александром Цекало. Картина рассказывает о приключениях детектива, который раскрывает серию страшных преступлений.

Netflix закупил оптом не только русские сериалы для США, но уделил внимание и различным мультипликационным фильмам. Такие «мультики», как «Маша и Медведь», «Смешарики» попали в рейтинг главных закупок американской компании. Российские детские картины практически сразу стали хитами за рубежом и полюбились иностранному зрителю.

Ранее сообщалось, что создатели серии фильмов о «Мстителях» готовятся снять новую картину для Netflix. Речь идет о шпионском триллере, который может получить название «Серый человек».