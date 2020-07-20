Том Круз шокировал гостей элитного гольф-клуба экстравагантным появлением

Лондон, 20 июля. Известный американский актер Том Круз шокировал гостей элитного британского гольф-клуба экстравагантным поступком. Он весьма эффектно появился на игровой лужайке.

Звезда мирового кинематографа прилетел в клуб на вертолете, который приземлился посередине поля для игры. Этим Круз доказал, что состоятельных гостей Richmond Golf Club по-прежнему можно удивить. Присутствующих поразило, что актер лично находился за штурвалом и был в кабине один.

Однако после посадки он не поспешил взяться за клюшку, а проследовал в ресторан, где заказал себе обед, не обращая никакого внимания на публику. Вероятно, на деле актер не хотел привлекать к себе внимания. Он был одет в джинсы, темно-синий джемпер, а лицо скрывал за маской и темными очками, пишет портал «7 дней.ру».

Сейчас Круз снимается в боевике «Топ Ган: Мэверик». Он должен выйти в прокат в декабре 2020 года в мире и в январе 2021 года в России.

В картине Джозефа Косински актер исполняет роль главного героя Пита «Мэверика» Митчелла, который более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ. его персонаж — бесстрашный летчик-испытатель, расширяющий границы возможного и старательно избегающий повышения в звании, которое заставило бы его приземлиться навсегда.

Круз часто выкладывает в Instagram посты, связанные с этим фильмом, показывая подписчикам его фрагменты. Больше всего публикаций демонстрируют полет актера на боевом истребителе. При этом свой полет до гольф-клуба он предпочел не показывать в соцсети.