Вице-президент Союза армян России рекомендует Азербайджану не бомбить Армянскую АЭС

В случае поражения Армянской АЭС урон понесут и все экономические объекты Азербайджана. Так намерение азербайджанской стороны нанести удар по атомной электростанции соседней страны прокомментировал вице-президент Союза армян России Левон Манукян во время эфира медиацентра «Патриот».

«Будут нанесены удары по Мингечаурской ГЭС, а она находится выше уровня моря, там 19 млрд кубометров воды, которые по пути к Каспийскому морю снесут 70% Азербайджана. Кроме этого, будут поражены нефтяные скважины, объекты военной и политической инфраструктуры. Я уверен, что в случае удара по атомной электростанции, будут нанесены ответные удары не только по территории страны, но также по азербайджанским объектам в других регионах», — отметил Левон Манукян.

По мнению официального представителя армянской диаспоры, планы атаки на АЭС могут строить только идиоты, не осознающие ответственности и масштаб бедствия.

«Полными идиотами являются те, кто говорит об обстреле Армянской АЭС, потому что, разбомбив атомную электростанцию, они могут уничтожить свою страну и Турцию. Мы же знаем, что при ее взрыве территория радиоактивного заражения будет очень большой. Радиоактивное облако распространится на сотни километров», — уверен Левон Манукян.

В то же время он надеется, что особенности конструкции атомной электростанции не допустят масштабных разрушений.

«Армянская АЭС спроектирована таким образом, что при взрыве реактор опускается и накрывается бетонным колпаком. Таким образом он консервируется», — пояснил эксперт.

Также вице-президент Союза армян России пригрозил международным судом тем, кто делает заявления о возможной атаке на АЭС.