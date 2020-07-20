Маска для лица с медом в домашних условиях: проверенные рецепты

Мед издревле ценится за свои целебные свойства. Его употребляют в пищу в качестве полезного заменителя сахара, добавляют в десерты и соусы, лечат с его помощью простудные заболевания. Сладкое лакомство используют и для наружного применения: медовые обертывания и массаж помогают похудеть и избавиться от целлюлита. Царица Клеопатра, славившаяся своей красотой, принимала молочные ванны с добавлением меда. Продукт пользуется популярностью и у современных красавиц.
Польза для лица
Мы ежедневно подвергаемся вредному воздействию окружающей среды. Стрессы, переутомление, плохая экология и несбалансированное питание отрицательно сказываются на здоровье и внешнем виде. Натуральные ингредиенты в составе средств по уходу за собой помогают нейтрализовать негативные последствия жизни в мегаполисе. Вот лишь некоторые из полезных свойств меда.
- Питает и увлажняет, устраняет шелушение.
- Борется со старением. Мелкие морщинки становятся менее заметными, а появление новых происходит не столь быстро.
- Улучшает кровообращение в клетках и активизирует процесс регенерации.
- Очищает, удаляет загрязнения и предотвращает закупорку пор. Как следствие, воспаления будут беспокоить все реже.
- Сокращает выработку подкожного сала, устраняет жирный блеск.
Противопоказания:
- аллергические реакции;
- диабет;
- повышенный рост волос на лице;
- расширенные сосуды и сосудистая сетка;
- выраженные воспаления и ранки.
Важно! Перед первым применением желательно провести тест на аллергию. Для этого мед наносят на небольшой участок кожи и ждут не менее получаса.
Основные рекомендации
Для максимально выраженного эффекта необходимо придерживаться следующих правил:
- Продукт должен быть натуральным. Подойти к его выбору следует особенно тщательно. Настоящий мед обладает вязкой текстурой и стекает с ложки непрерывной нитью.
- Кожу лица предварительно тщательно очищают и распаривают.
- Процедуры проводят регулярно. Не стоит рассчитывать на мгновенный результат.
- Всю приготовленную массу используют за один раз.
- Мед нельзя перегревать или разбавлять кипятком. Допускается мягкий подогрев на водяной бане.
Рецепты медовых масок
Дополнительные ингредиенты для косметических составов подбираются в зависимости от особенностей кожи, желательно после консультации дерматолога или косметолога.
Мед + оливковое масло
Подходит для всех типов кожи. Отлично питает и увлажняет.
В жидкий мед добавляют ложку оливкового масла, наносят маску на кожу, через 15 минут смывают теплой водой. После процедуры рекомендуется протереть лицо кубиком льда.
Мед + сметана
Такое сочетание будет полезно обладательницам сухой кожи. Если у вас жирная кожа, то маска может привести к закупорке пор.
В емкости подходящего объема смешивают по столовой ложке основного ингредиента и свежей сметаны, наносят на лицо и смывают через 20 минут.
Мед + соль
Состав крайне эффективен для борьбы с акне. Кроме того, регулярное применение таких масок приводит в тонус даже дряблую кожу, возвращая ей эластичность и способствуя выравниванию рельефа.
Чайную ложку соли растворяют в столовой ложке меда и оставляют для воздействия на 15 минут.
Мед + алоэ
Отличное противовоспалительное средство с выраженным лечебным эффектом. Мы уже рассказывали о целебных свойствах алоэ и его применении в косметических целях. Сочетание двух столь богатых полезными веществами продуктов обязательно порадует обладательниц проблемной, склонной к воспалениям кожи.
Толстый лист алоэ измельчают в кашицу, смешивают с ложкой меда и держат 20 минут.
Мед + яйцо
Настоящее спасение для сухой кожи. Две столовые ложки меда соединяют с сырым яйцом, оставляют маску на 20 минут. Эффект усилят жирные сливки.
При регулярном применении медовые маски способны решить многие проблемы с кожей и даже избавить от частых визитов к косметологу. Главное — заранее проконсультироваться со специалистом и убедиться в отсутствии аллергических реакций.