Маска для лица с медом в домашних условиях: проверенные рецепты

Мед издревле ценится за свои целебные свойства. Его употребляют в пищу в качестве полезного заменителя сахара, добавляют в десерты и соусы, лечат с его помощью простудные заболевания. Сладкое лакомство используют и для наружного применения: медовые обертывания и массаж помогают похудеть и избавиться от целлюлита. Царица Клеопатра, славившаяся своей красотой, принимала молочные ванны с добавлением меда. Продукт пользуется популярностью и у современных красавиц.

Польза для лица

Мы ежедневно подвергаемся вредному воздействию окружающей среды. Стрессы, переутомление, плохая экология и несбалансированное питание отрицательно сказываются на здоровье и внешнем виде. Натуральные ингредиенты в составе средств по уходу за собой помогают нейтрализовать негативные последствия жизни в мегаполисе. Вот лишь некоторые из полезных свойств меда.

Питает и увлажняет, устраняет шелушение. Борется со старением. Мелкие морщинки становятся менее заметными, а появление новых происходит не столь быстро. Улучшает кровообращение в клетках и активизирует процесс регенерации. Очищает, удаляет загрязнения и предотвращает закупорку пор. Как следствие, воспаления будут беспокоить все реже. Сокращает выработку подкожного сала, устраняет жирный блеск.

Противопоказания:

аллергические реакции;

диабет;

повышенный рост волос на лице;

расширенные сосуды и сосудистая сетка;

выраженные воспаления и ранки.

Важно! Перед первым применением желательно провести тест на аллергию. Для этого мед наносят на небольшой участок кожи и ждут не менее получаса.

Основные рекомендации

Для максимально выраженного эффекта необходимо придерживаться следующих правил:

Продукт должен быть натуральным. Подойти к его выбору следует особенно тщательно. Настоящий мед обладает вязкой текстурой и стекает с ложки непрерывной нитью. Кожу лица предварительно тщательно очищают и распаривают. Процедуры проводят регулярно. Не стоит рассчитывать на мгновенный результат. Всю приготовленную массу используют за один раз. Мед нельзя перегревать или разбавлять кипятком. Допускается мягкий подогрев на водяной бане.

Рецепты медовых масок

Дополнительные ингредиенты для косметических составов подбираются в зависимости от особенностей кожи, желательно после консультации дерматолога или косметолога.

Мед + оливковое масло

Подходит для всех типов кожи. Отлично питает и увлажняет.

В жидкий мед добавляют ложку оливкового масла, наносят маску на кожу, через 15 минут смывают теплой водой. После процедуры рекомендуется протереть лицо кубиком льда.

Мед + сметана

Такое сочетание будет полезно обладательницам сухой кожи. Если у вас жирная кожа, то маска может привести к закупорке пор.

В емкости подходящего объема смешивают по столовой ложке основного ингредиента и свежей сметаны, наносят на лицо и смывают через 20 минут.

Мед + соль

Состав крайне эффективен для борьбы с акне. Кроме того, регулярное применение таких масок приводит в тонус даже дряблую кожу, возвращая ей эластичность и способствуя выравниванию рельефа.

Чайную ложку соли растворяют в столовой ложке меда и оставляют для воздействия на 15 минут.

Мед + алоэ

Отличное противовоспалительное средство с выраженным лечебным эффектом. Мы уже рассказывали о целебных свойствах алоэ и его применении в косметических целях. Сочетание двух столь богатых полезными веществами продуктов обязательно порадует обладательниц проблемной, склонной к воспалениям кожи.

Толстый лист алоэ измельчают в кашицу, смешивают с ложкой меда и держат 20 минут.

Мед + яйцо

Настоящее спасение для сухой кожи. Две столовые ложки меда соединяют с сырым яйцом, оставляют маску на 20 минут. Эффект усилят жирные сливки.

При регулярном применении медовые маски способны решить многие проблемы с кожей и даже избавить от частых визитов к косметологу. Главное — заранее проконсультироваться со специалистом и убедиться в отсутствии аллергических реакций.