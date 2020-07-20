Политолог объяснил, чем опасна для Турции борьба за региональное лидерство

Москва, 20 июля. Анкара в борьбе за лидерство в регионе может спровоцировать такие процессы, которые в результате приведут к расчленению самой Турции. Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook высказал президент Фонда развития современной дипломатии, российский и украинский политический деятель Амрам Петросян.

«Уже не первый год Турция проявляет неконструктивный подход в своей региональной политике. В частности, практически все ее внешнеполитические инициативы провалились и не получили никакого развития», — написал он.

По словам эксперта, на это указывает «послужной список» турецких властей, который включает в себя ряд моментов, на которые следует обратить внимание. Во-первых, это активная поддержка запрещенной в России террористической группировки ИГ1* и протурецких незаконных вооруженных формирований, воевавших в Сирии против законных властей. Во-вторых, уничтожение в Сирии бомбардировщика Су-24 ВКС России в 2015 году. В-третьих, постоянное нагнетание напряженности в армяно-азербайджанских отношениях, как, например, в 2016 году, так и в нынешней ситуации. В-четвертых, опасная активность турецких сил на Кавказе. В-пятых, спорное решение по поводу статуса Собора Святой Софии, в-шестых, постоянное притеснение курдского национального меньшинства, а также многие другие факторы.

«Нынешние власти Турции ментально все еще живут в парадигме османского наследия и воспринимают соседей как свои бывшие колонии. Однако никак не могут понять, что реалии Ближнего Востока и Закавказья XXI века — это уже не XX век. В XXI веке существуют множество других форматов мирного и взаимовыгодного сотрудничества стран для преодоления исторических и межнациональных противоречий», — добавил Петросян.

При этом эксперт усомнился в способности такой страны, как Турция, принимать ответственные решения в вопросах глобальной и региональной политики. Петросян не исключил, что в Анкаре не понимают, что в среднесрочной перспективе такая политика может привести к началу дезинтеграционных процессов внутри страны. То есть и турецкая экономика, и общество могут не выдержать безответственных инициатив турецкой элиты, объяснил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.