Москва, 20 июля. Игристое вино, в том числе шампанское, в небольших количествах полезно для мозга, поскольку способно приостановить развитие слабоумия, повернуть вспять болезнь Альцгеймера и уменьшить количество «плохого» холестерина. Об этом рассказала врач-диетолог Арина Смолова.

Она отметила, что об этих позитивных свойствах шампанского свидетельствуют многочисленные исследования ученых по всему миру. Продукты из винограда содержат полезные вещества, которые замедляют процессы ухудшения памяти.

«В напитке имеются полифенолы, препятствующие образованию в головном мозге амилоидных пептидов, которые являются нейротоксичными белками, приводящими к развитию слабоумия», — пояснила врач в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Смолова также сообщила, что потребление шампанских вин розовых и красных сортов замедляет старение. По ее словам, красный виноград и вещества, содержащиеся в его косточках, давно изучены и широко используются в медицине как средства, обладающие антиоксидантными свойствами, обновляющими организм.

Кроме того, диетолог добавила, что игристый напиток положительно влияет на работу сердца, улучшает состояние кожи и уменьшает количество «плохого» холестерина. Благодаря ему процессы атеросклероза протекают не так интенсивно.

Перечислив все преимущества потребления игристых вин, Смолова подчеркнула, что важно знать меру в объемах. Она уточнила, что полезной в случае с вином называют дозу в 50 грассов.

«Что касается шампанского, здесь нужно быть более осторожным, так как в нем содержится двуоксид углерода, за счет чего напиток быстрее всасывается в кровь, и происходит опьянение организма. Поэтому нужно исходить из индивидуальных особенностей. В целом же допустимый максимум не должен превышать одного бокала в сутки», — констатировала врач.

Из негативных сторон шампанского она выделила отрицательное воздействие на репродуктивные функции и печень, а также посоветовала отказаться от этого напитка людям с проблемами пищеварительной системы.

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