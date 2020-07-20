Барецкий откровенно рассказал, как «не поделил туалет» с разъяренным Фургалом

Москва, 20 июля. Шоумен Стас Барецкий заявил, что ему начали поступать угрозы после конфликта с арестованным бывшим главой Хабаровского края Сергеем Фургалом.

Эпатажный музыкант утверждает, что в одном из клубов Хабаровска произошла неприятная ситуация. Однажды Барецкий, по его же собственному заявлению, выступал в ночном заведении «Малина», где «собираются крутые люди». Там же, как заявил шоумен, был и разъяренный Сергей Фургал.

«Мы были на корпоративе, и он тоже там был. Мы туалет не поделили. Я пошел, а он стал стучаться, орать, что у меня будут проблемы и все такое. А я не знал, кто он такой. <…> Если бы знал, то, конечно, уступил бы ему: пусть идет, важный человек», – откровенно рассказал Стас Барецкий в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Шоумен назвал этот конфликт обычной «пьяной клубной историей», когда «один пошел в туалет, а другому показалось, что он долго сидит». Барецкий уверил, что ситуацию он не выдумал, а «совпадений очень много».

«Это был точно Фургал», — добавил собеседник издания.

Напомним, полиция задержала Сергея Фургала 9 июля по подозрению в организации серии убийств и создании организованной преступной группировки. 20 июля президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия и назначил Михаила Дегтярева врио главы региона.