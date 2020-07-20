Посольство США отреагировало на закладку военных кораблей в Крыму

Киев, 20 июля. Посольство США на Украине назвало закладку двух военных кораблей в Крыму нарушением норм международного права, об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

В американской дипмиссии вновь назвали Крым территорией Украины и заявили, что строительство военных кораблей для нужды российского флота в Крыму нарушает международные нормы. Американские дипломаты напомнили об антироссийских санкциях из-за Крыма.

В понедельник президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии закладки двух универсальных десантных кораблей «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. Президент провел совещание в формате видеоконференции с отечественными судостроительными комплексами Северодвинск, «Севмаш», «Северная верфь», где в понедельник также были заложены военные корабли.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

Ранее МИД Украины выразил протест из-за поездки президента РФ в Крым.