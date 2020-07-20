В Союзе азербайджанцев РФ рассказали о причине межнационального конфликта в «Фуд Сити»

Санкт-Петербург, 20 июля. Вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов рассказал о причине межнационального конфликта в «Фуд Сити». По его словам, блокирование азербайджанцами армянских товаров на столичном рынке не является конфликтом проживающих в России выходцев из двух враждующих государств.

«Мы ведем активную деятельность, чтобы не допустить стычек, поскольку это конфликт третьих стран. И то, что у этих стран не установлены границы, не дает оснований для стычек между армянами и азербайджанцами внутри России», — заявил Элунур Гусейнов в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Как решать проблемы непризнанных республик».

По словам вице-президента Союза азербайджанцев России, события в «Фуд Сити» — реакция азербайджанцев — работников рынка, беженцев из Нагорного Карабаха — на предложение торговать продукцией, помеченной как произведенная в непризнанной республике Арцах.

«Люди, которые работают на рынке «Фуд Сити», не хотят продавать товары под названием «Арцах» — так называется непризнанная республика на территории Нагорного Карабаха. Они просто изъявили желание не продавать товары под таким названием. Это не значит, что будут какие-то глобальные стычки. Мы считаем Нагорный Карабах колыбелью Азербайджана. Многие азербайджанцы, проживающие в России, являются беженцами из Еревана или с Карабаха. Естественно, это их затрагивает», — пояснил Элунур Гусейнов.

В целом вице-президент Союза азербайджанцев России не видит оснований для межэтнических конфликтов в России.

«Российская Федерация — это многонациональное государство, где проживает много выходцев из бывших республик СССР. И большинство из них понимает, что конфликт в третьих странах не имеет к ним прямого отношения», — подчеркнул Элунур Гусейнов.

Другой участник встречи, журналист из Армении Антон Евстратов, добавил, что азербайджанские коммерсанты пытались блокировать товары из Армении не только в Москве, но и в Петербурге, но акция не получила распространения и была свернута.