Адвокат: Прокуратура должна дать оценку заявлению Гусейнова о теракте на Дубровке

Профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов заявил в Facebook-дискуссии, что теракт во время мюзикла «Норд-Ост» в московском Театральном центре на Дубровке в 2002 году был проявлением «национально-освободительной борьбы чеченского народа».

«Факт остается фактом: это была национально-освободительная борьба чеченского народа. Сейчас в этой борьбе — длительный перерыв», — написал Гусейнов, комментируя позицию американской писательницы Сьюзен Зонтаг, которая придерживается аналогичных взглядов.

Напомню, что по трагическим событиям на Дубровке было возбуждено уголовное дело. Суд, выступающий от имени народа и государства, дал свою оценку, были вынесены приговоры оставшимся в живых террористам. То есть их действия были в итоге признаны преступлением.

Нужно, чтобы профессор Гусейнов аргументировал, почему он считает убийство мирных людей народно-освободительной борьбой. На мой взгляд, национально-освободительная борьба — это демонстрации, референдумы, проведение в жизнь неких национальных проектов, позволяющих сформулировать и защитить интересы народа в рамках закона, а также трансляция своей позиции федеральной и местной власти. Это работа через общественные организации, партии. Это — нормальные правовые основы.

На Дубровке захватили в заложники и убили мирных людей, и со всех точек зрения это — преступление. Совершенно непонятно, почему Гусейнов называет это не преступлением, а национально-освободительной борьбой. Видимо, он неправильно понимает закон, не понимает, как вообще устроены правовые основы в цивилизованном мире.

Я думаю, что прокуратура должна дать четкую и ясную правовую оценку высказываниям Гасана Гусейнова, попросить его разъяснить свою позицию и что он имел в виду. Нужно выявить все обстоятельства, при которых он изложил свою позицию, нужно выявить его позицию, точно выяснить смысл его высказываний. И если будет обнаружено, что его действия подпадают под признаки преступления, его надо привлекать к уголовной ответственности.

На мой взгляд, высказывание Гусейнова незаконно и необоснованно, потому что оно опровергает приговор суда и противоречит здравому смыслу любого нормального человека, считающего, что насилие, убийства — это не метод решения вопросов: ни межэтнических конфликтов, ни социальных, ни политических. С моей точки зрения, высказывания Гусейнова ненормальны.

Если бы кто-то в США назвал трагедию 11 сентября 2001 года «национально-освободительной борьбой арабского народа», то мы знаем, что лицо, позволившее себе высказывания, противоречащие закону и общей политике государства, лишилось бы работы, возможности выступления на ТВ, радио, в прессе, а все его рекламные контракты прекратились бы. Там таких людей выдавливают из различных сфер жизни очень быстро и жестко. Причем за гораздо менее агрессивные высказывания.

Я думаю, в США подобное вряд ли было бы оставлено без рассмотрения и без внимания государства.