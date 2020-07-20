Ищенко рассказал, на что могут пойти США из-за приближения краха доллара

Москве, 20 июля. Пока мир пытается обеспечить Америке «мягкое приземление», чтобы не дать глобальной экономике рухнуть вслед за экономикой США, в Вашингтоне в любой момент могут сорвать «стоп-кран», чтобы решить собственные проблемы. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня», политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, после того, как в 1970-х годах прекратила свое существование основанная на золотом стандарте Бреттон-Вудская валютная система и мир постепенно перешел от твердо установленных обменных курсов национальных валют по отношению к доллару США к плавающему курсу, Вашингтон получил возможность казавшейся тогда безграничной эмиссии доллара.

Однако несмотря на то, что доллар действительно превратился в главную валюту международных расчетов и государственных резервов, что давало США возможность печатать почти любое количество валюты, эмиссия доллара все же ограничивалась объемом товаров и торговым оборотом рынка. Если сначала большая часть напечатанных долларов уходила на обеспечение разраставшегося глобального рынка и в государственные резервы, то затем наступил обвальный рост американского госдолга. Но даже это казалось не страшным, пока Вашингтон был в состоянии регулярно обслуживать свой растущий государственный долг, а избыток долларов «утилизировали» Япония, Китай, Россия и другие страны в своих госрезервах.

«Но все хорошее рано или поздно заканчивается. США потеряли статус вначале «мировой мастерской» (за счет выноса национальной промышленности за рубеж), а затем и статус глобального гегемона (в лице тех же Китая и России выросли конкуренты, справиться с которыми США не смогли)», — отмечает Ищенко.

При этом, по его словам, Штатам требовалось все больше долларов, чтобы обслуживать потребности своей виртуальной экономики, большая часть ВВП которой является продуктом банковских инструментов и спекуляций на бирже. Заработать необходимое количество денег США не могли, поэтому они продолжали печатать доллары, и в результате потребность американской экономики в новых долларах начала расти по экспоненте, а неизбежность краха сложившейся пирамиды стала очевидной.

«Сложились вместе три фактора: деиндустриализация США, утрата статуса мирового гегемона, а также неизбежный крах пирамиды американского государственного долга в обозримом будущем», — считает политолог.

И в результате этих трех факторов, по его словам, перед миром теперь стоят две проблемы — необходимость обеспечить США «мягкое» приземление, то есть поспешить адаптировать мировую экономику к ситуации, чтобы она не рухнула вместе с экономикой США, и создать новую международную валютную систему, которая будет основана на чем-то более надежном, чем доллар.

Однако, предупреждает Ищенко, американцы в попытке решить собственные проблемы могут в любой момент «сорвать стоп-кран».