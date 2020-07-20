Москва, 20 июля. Крымский политолог Владислав Ганжара заявил, что расширение трассы «Таврида» до четырех полос от Керчи до Симферополя в рамках финальной стадии проекта очень раздражает власти Украины.

По его словам, завершение этой трассы «выводит Крым на качественно иной, более высокий уровень внутренней логистики». В беседе с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня» Владислав Ганжара назвал дорогу естественным продолжением Крымского моста. Она, по словам политолога, «обеспечивает быстрый беспрепятственный проезд по территории практически всего региона через важнейшие его районы, включая столицу».

Собеседник издания отметил, что трасса «Таврида» в целом изменит Крым. Он считает, что дорога поднимет привлекательность полуострова в качестве туристического региона. А также, по словам эксперта, трасса «окончательно замыкает логистический узел в Крыму — грузоперевозки в любую часть региона из материковой России теперь совершаются свободно и быстро».

Крымский политолог Ганжара объяснил, почему трасса «Таврида» раздражает власти Украины. По его словам, до воссоединения Крыма с Россией было сложно представить реализацию такого масштабного проекта как трасса «Таврида» на территории полуострова.

«Фактически власти Украины десятилетиями паразитировали на Крыме, ничего в него не вкладывая, зато ресурсы высасывались, а земли делились. И сейчас «Таврида» является таким же мощным раздражителем для украинских властей, как и Крымский мост. Эти объекты показывают уровень подхода к региону — не паразитический, а созидательный, с заботой о местных жителях», — резюмировал Владислав Ганжара.

Напомним, воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по результатам референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова выступили за то, чтобы полуостров вошел в состав Российский Федерации. Киев продолжает называть Крым временно «оккупированной территорией».