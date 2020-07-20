МИД РФ пообещал ответить на санкции США против Кадырова

Москва, 20 июля. Россия ответит на санкции США против главы Чечни Рамзана Кадырова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем», — написала Захарова в Facebook.

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Госдепартамент США внес Кадырова в «черный список». По его словам, причиной такого решения стала якобы имеющая место быть «причастность» Кадырова к «серьезным нарушениям прав человека».

Ранее Кадыров обратился в ООН с просьбой принять действенные меры в отношении властей США, чтобы не допустить нарушения прав и свобод человека и прекратить практику «внесудебных казней». Поводом для обращения стали охватившие США беспорядки. Кадыров отметил, что «с ужасом наблюдает», как в Соединенных Штатах представители власти «злостно нарушают» права обычных граждан.

При этом президент США Дональд Трамп ранее в ходе совещания с губернаторами призвал применять еще более жесткие меры к участникам демонстраций. По мнению главы Белого дома, к насилию и погромам привела недостаточно резкая реакция властей на местах.