Умаров обвинил Зеленского в разжигании конфликта между Арменией и Азербайджаном

Санкт-Петербург, 20 июля. Заявления украинских властей, высказавших одностороннюю поддержку Азербайджану в конфликте с Арменией — пустые слова ничтожных людей, принимать которые всерьез на Кавказе не будет ни один уважающий себя человек. Такое мнение в эфире медиацентра «Патриот» выразил первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров. По словам политика, такая позиция ведет к разжиганию конфликта между Арменией и Азербайджаном, а не к миру.

«Вслед за президентом Чечни Рамзаном Кадыровым я могу сказать как житель Кавказа: Украина, которую возглавляет человек, не умеющий держать свое слово, который сначала говорит одно, а потом говорит другое, не может не давать нерасплывчатых формулировок. Поэтому, к великому сожалению, ничего конкретного со стороны Украины ждать не приходится», — заявил чеченский политик.

По его словам, для урегулирования конфликта Армении и Азербайджану не стоит обращать внимание на пустые слова экстремистов и политиканов, чтобы не ввергнуть свои страны в ужас кровопролитных войн.