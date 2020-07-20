Соловьев оценил скандальное заявление Трампа о расизме и флаге конфедератов

Москва, 20 июля. Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о расизме и флаге конфедератов.

В своем авторском Telegram-канале Соловьев назвал подобные слова главы Белого дома «сильным ходом», который может прибавить ему количество избирателей и положительно отразится на результате президентских выборов в США, сообщает информационное издание «Царьград».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время интервью журналистам телевизионного канала Fox News заявил, что флаг Конфедерации не является расистским символом. Он объяснил, что знамя КША (Конфедеративных Штатов Америки) его никак не оскорбляет, а также заметил, что не поддерживает введение запретов на вывешивание данного стяга.

«Когда люди гордо вывешивали флаги Конфедерации, они не подразумевали расизм. Они любят свой флаг, он представляет Юг. Они любят Юг. Я говорю, что это свобода многих вещей, но в первую очередь это свобода слова», – заявил Трамп.

Соловьев положительно отнесся к словам президента США Дональда Трампа. Он заметил, что подобное заявление главы Белого дома, прозвучавшее на фоне вспыхнувших в американских городах акций протеста, является «сильным ходом». Он также объяснил, что этот поступок может прибавить Трампу избирателей с Юга на предстоящих президентских выборах.

«А вот это сильный ход. Крик поднимется страшный, но избирателей с Юга добавит», – заявил телеведущий.

Ранее Соловьев прокомментировал слова Владимира Зеленского об извинениях перед главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Он раскритиковал президента Украины за поведение во время интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.