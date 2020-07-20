Вдова хабаровского бизнесмена рассказала о его конфликте с Фургалом

Оттава, 20 июля. Вдова бизнесмена Евгения Зори, в убийстве которого подозревается экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, участвовала во всех делах мужа и была свидетельницей его конфликта с бывшим главой региона. Она рассказала о причинах спора между мужчинами и заявила, что экс-чиновник был недостоин своего поста.

Убийство Зори связано со спором вокруг завода «ЖБИ-2», который бизнесмен, по словам женщины, приобрел по конкурсному направлению. Оказалось, что вместе с предприятием он купил одновременно железнодорожный тупик, которым прежде пользовался Фургал, чтобы функционировал его пункт приема металлолома.

Как объяснила Лариса Зоря, экс-глава Хабаровского края, который на тот момент был просто бизнесменом, не соглашался арендовать тупик, как ему предлагали новые владельцы, а хотел его выкупить. Однако хозяин не шел на уступки, а Фургал переходил с бесед на угрозы, и Зоря решил поставить точку в споре в с помощью суда. Тогда Фургал, обладая связями, начал пытаться сфабриковать дело, и ему это удавалось. Но в один момент в ходе разбирательства наступил перелом, и победа очевидно должна была остаться за Зорей.

«Женя прилетел на последний суд и уже он был уверен, что мы выиграем это дело, потому что все было доказано во всех инстанциях. Был суд последней инстанции. где была четкая доказательная база, что мы правы. И в ночь перед этим судом Женю убили», — поделилась воспоминаниями женщина.

В настоящее время вдова хабаровского бизнесмена живет в Канаде вместе с детьми.

«Для многих, кто сейчас выступает на телеэкранах, это просто 15 лет. А для меня это 5674 дня без любимого человека, это 5674 дня дети без папы. И это каждый день с болью», — призналась Зоря.

Она с уверенностью констатировала, что «Фургал недостоин быть губернатором Хабаровского края».

Евгений Зоря был убит в октябре 2004 года. В организации преступления против бизнесмена подозревается Фургал, который в связи с этим был задержан сотрудниками Следственного комитета РФ 9-го июля, а 20-го числа отправлен в отставку президентом РФ Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.

Фургала подозревают в организации серии убийств и создании ОПГ вместе с бизнес-партнером Николаем Мистрюковым. Наряду с бывшим губернатором задержаны еще четверо членов организованной группы. По данным следствия, они могут быть причастны к тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.

Официально экс-главу региона задержали по подозрению в подготовке убийств бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. Фургал вину не признает.