Федосеева-Шукшина подала в суд на Алибасова

Москва, 20 июля. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к своему супругу, музыканту и продюсеру Бари Алибасову.

Адвокат семьи Алибасовых Олег Сухов сообщил, что Федосеева-Шукшина также подала в суд на помощника Алибасова Сергея Моцаря. По словам Сухова, артистка пытается признать недействительными две сделки. Информация по делу есть на официальном сайте Троицкого районного суда.

По словам адвоката, первая сделка касается дарения квартиры Бари Алибасову, а вторая — переоформления договора на Сергея Моцаря. Как сообщил Олег Сухов, Федосеева-Шукшина заявляет, что переоформление квартиры на Алибасова носило договорной характер и не было направлено на отчуждение имущества.

«То есть это якобы не настоящий договор дарения, а договор, который прикрывал собой некие договоренности пользования этим жилым помещением с возвратом его обратно в пользование Шукшиной», — отметил Сухов.

Он также добавил, что есть все основания на то, чтобы в иске в конечном счете было отказано. Адвокат отметил, что есть договор, надлежащим образом оформленный. Чтобы признать этот документ незаконным, нужно доказать, что он таковым не является.