Джамбулат Умаров рассказал, как можно разрешить конфликт Армении и Азербайджана

Санкт-Петербург, 20 июля. Войну на Кавказе прекратят милость Всевышнего и воля президента РФ Владимира Путина, считает чеченский политик Джамбулат Умаров.
По словам первого замруководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики Джамбулата Умарова, народы Кавказа не допустят, чтобы на их территории разгорелся крупный военный конфликт. Комментируя в эфире медиацентра «Патриот» военный конфликт между Арменией и Азербайджаном, Умаров заявил, что прекратить конфликт между соседними странами помогут вера в Бога, народная дипломатия и политическая воля президента РФ Владимира Путина.
«Нужно уповать в первую очередь на Всевышнего. Армяне — достаточно набожный народ. Это люди, которые веруют в Бога. Это очень многострадальный народ, который знает цену мира. Азербайджанцы — наши единоверцы. Это люди, которые очень тонко чувствуют любую несправедливость по отношению к себе. Это не менее богобоязненный народ. В первую очередь стоит вернуться к этим истокам», — назвал чеченский политик ту базу, на основе которой должно строиться примирение сторон.
Кроме этого, считает Умаров, народам Армении и Азербайджана необходимо вспомнить заветы предков: решать проблемы с помощью народной дипломатии — когда старейшины, представители духовенства конфликтующих сторон садятся за один стол и ищут пути прекращения конфликта. Народы Кавказа будут помогать им в поисках мирного решения конфликта, чтобы не допустить войны в «общем кавказском доме».
«Ни чеченцы, ни грузины, ни другие народы Кавказа в стороне стоять не будут. Каждый из нас готов внести свою лепту, чтобы в этих двух кавказских республиках воцарился мир. И на их границах. Поэтому уповать надо на Всевышнего и свой собственный народ», — уверен замруководителя администрации главы и правительства Чечни.
Но главное, считает Умаров, конфликт между двумя братскими народами Кавказа нужно не останавливать, а завершить. Так же, как завершили его в Чечне глава республики Ахмад Кадыров и президент РФ Владимир Путин.
«Чтобы наши армянские и азербайджанские братья не увидели тех катастрофических последствий, которые принесли две кровопролитные войны на маленькой территории, где эмиссары 50 стран хотели создать террористический анклав на территории Российской Федерации. Но добиться им этого не удалось благодаря политической воле президента РФ Владимира Путина и президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Поэтому, что на Донбассе, что в Нагорном Карабахе, что в Южной Осетии и Абхазии, нужна политическая воля со стороны Российской Федерации и ее лидера Владимира Путина. А свою позицию Россия высказала — мы не приемлем другого решения вопроса, кроме политического и дипломатического. И с этим надо заканчивать — Кавказ больше не потерпит никаких войн», — высказал свою уверенность чеченский политик.