Джамбулат Умаров рассказал, как можно разрешить конфликт Армении и Азербайджана

Санкт-Петербург, 20 июля. Войну на Кавказе прекратят милость Всевышнего и воля президента РФ Владимира Путина, считает чеченский политик Джамбулат Умаров.

По словам первого замруководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики Джамбулата Умарова, народы Кавказа не допустят, чтобы на их территории разгорелся крупный военный конфликт. Комментируя в эфире медиацентра «Патриот» военный конфликт между Арменией и Азербайджаном, Умаров заявил, что прекратить конфликт между соседними странами помогут вера в Бога, народная дипломатия и политическая воля президента РФ Владимира Путина.

«Нужно уповать в первую очередь на Всевышнего. Армяне — достаточно набожный народ. Это люди, которые веруют в Бога. Это очень многострадальный народ, который знает цену мира. Азербайджанцы — наши единоверцы. Это люди, которые очень тонко чувствуют любую несправедливость по отношению к себе. Это не менее богобоязненный народ. В первую очередь стоит вернуться к этим истокам», — назвал чеченский политик ту базу, на основе которой должно строиться примирение сторон.

Кроме этого, считает Умаров, народам Армении и Азербайджана необходимо вспомнить заветы предков: решать проблемы с помощью народной дипломатии — когда старейшины, представители духовенства конфликтующих сторон садятся за один стол и ищут пути прекращения конфликта. Народы Кавказа будут помогать им в поисках мирного решения конфликта, чтобы не допустить войны в «общем кавказском доме».

«Ни чеченцы, ни грузины, ни другие народы Кавказа в стороне стоять не будут. Каждый из нас готов внести свою лепту, чтобы в этих двух кавказских республиках воцарился мир. И на их границах. Поэтому уповать надо на Всевышнего и свой собственный народ», — уверен замруководителя администрации главы и правительства Чечни.

Но главное, считает Умаров, конфликт между двумя братскими народами Кавказа нужно не останавливать, а завершить. Так же, как завершили его в Чечне глава республики Ахмад Кадыров и президент РФ Владимир Путин.