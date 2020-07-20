Минобороны РФ объяснило иностранным дипломатам внезапную проверку боеготовности войск

Москва, 20 июля. Внезапная проверка боеготовности войск и флотов России проводится в соответствии с утвержденным планом и не направлена против других государств. Об этом заявил замглавы Минобороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин.

Он объяснил военным атташе других стран, что цель проверки боевой готовности войск — подготовка к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020».

«Все задачи проведения внезапной проверки выполняются согласно утвержденному плану. Итоги действий соединений и частей будут проанализированы», — уточнил он в разговоре с иностранными дипломатами.

Фомин подчеркнул, что мероприятия, проводимые во время проверки, никак не связаны с эскалацией конфликта на границе Армении и Азербайджана.

Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов была объявлена в стране по поручению президента РФ Владимира Путина.

Новая эскалация давнего конфликта из-за территории Нагорного Карабаха произошла 12 июля. Армения и Азербайджан обменялись ударами на участке совместной границы в Товузском районе, который находится в сотнях километрах от Карабаха. В ход пошли артиллерия, минометы и стрелковое оружие. МИД России призвал обе стороны придерживаться режима прекращения огня.