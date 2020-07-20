Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Киев, 20 июля. Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым.

«В связи с незаконным визитом президента РФ Владимира Путина 20 июля 2020 года министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации», — говорится в заявлении украинского ведомства.

Отметим, что Киев не первый раз направляет в Москву ноты протеста из-за Крыма. Ранее в МИД РФ сообщили, что получили ноту из-за археологических раскопок и земляных работ в Крыму и ноту с требованием отчитаться о мерах, принимаемых для борьбы с коронавирусом. Кроме того, Киев направил протест из-за парада Победы в Крыму.

Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что ведомство сделает с нотой протеста Украины из-за парада в Крыму. Захарова призвала Киев не тратить бумагу на ноты.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.