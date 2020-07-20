Жириновский оценил назначение Дегтярева врио губернатора Хабаровского края

Москва, 20 июля. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выразил благодарность президенту Владимиру Путину, который назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Новый пост политик разместил в своем Telegram-канале.

Жириновский оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края и заметил, что партия благодарна главе государства за сохранение региона за партией, но продолжит добиваться снятия обвинений с бывшего губернатора Сергея Фургала.

Владимир Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия и назначил Михаила Дегтярева врио главы региона. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте Кремля.

«Мы благодарны президенту за назначение депутата от ЛДПР Михаил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Мы рассчитывали, что сохраним за собой три наших региона. Тем более этого просили сами хабаровчане, чтобы новым главой региона был не москвич, а представитель ЛДПР», — написал Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что Дегтярев является одним из лучших депутатов.

«Ему 39 лет, он современный человек в самом расцвете сил, многодетный отец, прошел хорошую школу. По образованию — инженер, а они лучше других справляются с решением трудных и новых задач. Входит в кадровый резерв президента», — заметил политик.

Он напомнил, что Михаил Дегтярев был депутатом Самарской городской думы, губернской думы, Госдумы,а также участвовал в выборах мэра Москвы и Самары. Жириновский посоветовал врио главы Хабаровского края сначала познакомиться с командой и уже сформированным правительством, а также не спешить с увольнениями.

«[Я бы советовал] <...> выходить и говорить с людьми напрямую. Граждане должны чувствовать, что он не в кабинете сидит, а с ними на прямой связи. Все хорошее, что было при Фургале, должно сохраниться и при Дегтяреве», — добавил Владимир Жириновский.

Он обратил особое внимание, что ЛДПР «не бросает Сергея Фургала и продолжит добиваться, чтобы обвинения против него были сняты, а дело закрыто в виду недостаточности улик».