Скончался автор олимпийского Мишки Чижиков

Москва, 20 июля. Известный советский и российский художник-карикатурист, автор образа медвежонка Миши, ставшего талисманом летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, Виктор Чижиков скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в издательстве АСТ.

«Неиссякаемый оптимизм, простота в общении, добросердечие и открытость – то, чем всегда поражал Виктор Александрович коллег и друзей», — говорится в сообщении издательства в Facebook.

Причина смерти народного художника Российской Федерации пока неизвестна. В издательстве отметили символичность того, что создатель образа медвежонка Мишки ушел из жизни именно в год, когда отмечается 40 лет со старта Олимпиады-80.

Первый опыт работы карикатуриста Чижиков получил в газете «Жилищный работник», куда поступил на службу в 1952 году. Затем учился в Московском полиграфическом институте на художественном отделении.

Чижиков работал в таких известных журналах, как «Крокодил», «Мурзилка», «Веселые картинки». А также в «Вечерней Москве», «Огоньке» и других периодических изданиях. В 2009 году вступил на пост председателя Совета по детской книге России.

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