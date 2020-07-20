Новый глава Хабаровского края: кто такой Михаил Дегтярев

20 июля 2020 года Михаил Дегтярев по поручению президента РФ Владимира Путина был назначен врио главы Хабаровского края. Подробнее о биографии политика — в материале Федерального агентства новостей.

До политики

Дегтярев родился 10 июля 1981 года в семье врачей.

В 2004 году он окончил факультет двигателей летательных аппаратов в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С.П. Королева (СГАУ). В 2005 году завершил обучение на факультете экономики и управления СГАУ, в 2012 году — факультет современного права в Институте мировых цивилизаций, в 2015 году — факультет переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального Штаба ВС РФ. Кроме того, в 2018 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В 2020 году стал кандидатом юридических наук.

Свою трудовую деятельность Дегтярев начал агентом радиостанции, туристическим агентом, оператором ЭВМ, инженером ОАО «Билайн-Самара», а также инженером кафедры автоматических систем энергетических установок.

Дегтярев является автором 30 статей по технике и экономике. Он имеет четыре патента на изобретение.

Политический путь

В 2004 году Дегтярева избрали депутатом Самарской Городской думы. Уже в 2005 году он стал помощником лидера ЛДПР, депутата Государственной думы Владимира Жириновского. Дегтярев занимался партийной работой в Самарской области.

В 2006 году занял должность координатора Самарского регионального отделения ЛДПР.

11 марта 2007 года Дегтярева избрали депутатом Самарской Губернской думы четвертого созыва по общеобластному избирательному округу от Самарского регионального отделения ЛДПР. После этого он стал заместителем председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике. Был введен в состав комитета по культуре, спорту и молодежной политике, а также комиссии по депутатской этике.

В 2011 году он стал депутатом Госдумы шестого созыва. С мая 2014 года Дегтярев курировал агитационно-пропагандистский блок ЛДПР и работу со СМИ.

В 2016 года — депутат Госдумы седьмого созыва, возглавил комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Дважды участвовал в выборах мэра Москвы. В 2013 году его поддержали 2,86% избирателей, в 2018 году – 6,72%.