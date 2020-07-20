«Золотой мяч» впервые в истории не будут вручать в 2020 году

Париж, 20 июля. Вручение награды «Золотой мяч» лучшему футболисту сезона не состоится в этом году. Такое решение было принято журналом France Football.

По словам главного редактора France Football Паскаля Ферре, перерыв будет сделан впервые с 1956 года.

«В 2020 году не будет победителя, поскольку <...> не все условия выполняются. Мы считаем, что этот год не может и не должен рассматриваться как обычный», — подчеркнул Ферре.

Он добавил, что авторитет и легитимность награды нужно защищать, они должны быть безупречны.

«В 2021 году «Золотой мяч» снова соберет большую футбольную семью, чтобы вновь пережить то счастье, которое окружает церемонии», — добавил главред France Football.

Напомним, в минувшем году «Золотой мяч» был вручен нападающему «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.

Помимо этого, отменено и вручение ежегодных наград лучшему молодому футболисту, лучшей футболистке и лучшему вратарю, которая носит имя легендарного советского голкипера Льва Яшина.

Вместо вручения ежегодных наград журнал соберет символическую сборную всех времен. 11 футболистов будут выбраны жюри из списка, составленного редакцией France Football.