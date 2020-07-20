Шаляпин назвал Александра Беляева «номером один» среди метеорологов

Телеведущий Александр Беляев, скончавшийся на 72-м году жизни, был «номером один» среди всех метеорологов страны. Об этом рассказал российский певец Прохор Шаляпин, два года назад сменивший Беляева в эфире прогноза погоды на НТВ. Он поделился своими воспоминаниями о телеведущем в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Александр Беляев вел несколько программ на НТВ, однако многим россиянам запомнился именно в качестве ведущего прогноза погоды, который шел сразу после выпуска новостей. В 2011 году ему поставили диагноз — рак легкого. По информации СМИ, с тех пор Беляев перенес несколько операций и курсов химиотерапии. В декабре 2018 года Александр Беляев в эксклюзивном интервью программе «Однажды…» рассказал о своем заболевании, а также о смерти супруги от лейкемии.

В том же году Прохор Шаляпин стал вести прогноз погоды на НТВ. В беседе с ФАН он поделился воспоминаниями об одном из самых известных синоптиков страны.

«Очень был теплый человек. Мне, к сожалению, уже сообщили эту новость буквально несколько минут назад. Мы познакомились с ним, естественно, в гримерке «Метео». Он произвел на меня такое впечатление… Вот я его увидел — и сразу ощущение было, что это просто мой родственник. Он был, конечно, №1 в стране из всех известных метеорологов. Мне кажется, это самый известный метеоролог. Очень душевный человек был», — сказал Прохор Шаляпин в комментарии ФАН.

Певец рассказал, что на момент их знакомства Беляев уже не так часто появлялся на канале из-за болезни. Как сообщал НТВ, ведущий не скрывал, что даже поездка в «Останкино» раз в неделю сильно его выматывает, однако никому не доверял писать тексты к своим эфирам.

«Когда мы с ним познакомились, он уже работал раз в неделю из-за того, что плохо себя чувствовал. Ему было тяжело. Это достаточно сложная работа: нужно постоянно стоять, особенно если идут прямые эфиры — это непросто. Он всегда отмечал мои яркие красивые пиджаки, шутил часто: «Смотрите, не перепутайте и не дайте мне пиджак Прохора». Относился ко мне очень тепло. Все его очень любили, весь коллектив «Метео-ТВ». Все ждали его возвращения. Конечно, равных ему нет», — сказал Прохор Шаляпин.

Он добавил, что на канале старались лишний раз не поднимать тему болезни Александра Беляева, и до последнего надеялись, что он вернется в эфир.