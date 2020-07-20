Две новые атомные подлодки проекта «Ясень-М» получат гиперзвуковое оружие

Северодвинск, 20 июля. Две атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М», заложенные в понедельник на «Севмаше», получат гиперзвуковое оружие. Об этом сообщил генеральный директор судостроительного предприятия Михаил Будниченко во время церемонии закладки.

«Сегодня мы закладываем корабли с гиперзвуковым оружием, за которыми будущее подводного российского флота», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии сообщил, что новые подлодки будут названы в честь городов воинской славы — «Воронеж» и «Владивосток».

«Севмаш» является единственной верфью России, осуществляющей полный цикл строительства и испытаний подводных лодок с атомными энергетическими установками. Контракт на строительство двух данных многоцелевых кораблей был подписан летом прошлого года на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

В настоящее время на «Севмаше» на разных стадиях строительства находятся пять субмарин проекта 885М. Основное оружие подлодок проекта 885/885М — крылатые ракеты «Калибр» и/или «Оникс», а также гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин ранее говорил в интервью Федеральному агентству новостей, что атомоходы проекта «Ясень-М» — самые совершенные российские субмарины.

Многоцелевые АПЛ проекта «Ясень-М» обладают водоизмещением 13 800 тонн, способны погружаться на глубину до 520 метров и уходить в автономный поход на 100 суток. Подводная крейсерская скорость составляет 31 узел или 57 км/ч, а вместимость экипажа — 64 человека. На вооружении кораблей, помимо «Калибров» и «Ониксов», находятся мины и торпеды 533 миллиметра.