Морская версия пушечного модуля АУ-220М усилит боевую мощь кораблей ВМФ РФ

Москва, 20 июля. Корабли Военно-морского флота России в скором времени получат новую автоматическую артиллерийскую установку — специальную морскую версию пушечного модуля АУ-220М. Об этом рассказал генеральный директор ЦНИИ «Буревестник» (входит в концерн «Уралвагонзавод») Георгий Закаменных.

Модуль АУ-220М зарекомендовал себя в качестве надежной боевой системы, которая может быть установлена на базе различной военной техники. По словам Закаменных, российские инженеры проделали большую работу, модернизировав пушку для установки на корабли и катера ВМФ России.

Необитаемый боевой модуль, основным вооружением которого является артиллерийская пушка калибра 57 миллиметров, может быть монтирован на корабли различного класса и назначения. Установка способна вести огонь на дальности до 14,5 километра. Скорострельность орудия составляет около 80 выстрелов в минуту. Модуль обладает большими технологическими возможностями, а также способен производить выстрелы снарядами разного типа: бронебойными, управляемыми, а также многофункциональными с дистанционно-контактным взрывателем.

Пушечный модуль АУ-220М значительно усилит боевую мощь кораблей ВМФ за счет уникальных возможностей. Установка способна поражать самолеты, вертолеты, а также беспилотные летательные аппараты. Боевые характеристики и большая дальность стрельбы позволяют вести огонь по наземным объектам, а также военной бронированной технике противника.

«С использованием научно-технического задела ОКР «Деривация-ПВО» мы создали корабельное исполнение 57-миллиметрового артиллерийского модуля. Специалисты ВМФ положительно оценивают возможность его применения на кораблях и катерах небольшого водоизмещения», – заявил Закаменных.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал планы США по созданию новой космической станции, которая получила название «Падающая звезда». Он заявил, что речь может идти о боевом космическом аппарате, который обладает возможностью наносить удары с орбиты Земли.