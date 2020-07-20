Российский адмирал Касатонов назвал «чудилом» экс-командующего ВМС Украины Гайдука

Москва, 20 июля. Российский адмирал Игорь Касатонов считает, что компетентность бывшего командующего ВМС Украины Сергея Гайдука находится под вопросом.

Сергей Гайдук ранее опубликовал материал о «российских морских системах слежения». В статье утверждается, что у России якобы имеется некая «тайная разработка» — эшелонированная система освещения надводной и подводной обстановки в Черном море. Гайдук утверждает, что РФ якобы размещает оборудование для слежения за оружием противника на объектах газопровода «Турецкий поток». Кремль прокомментировал эту информацию, назвав подобные утверждения глупостью и нагнетанием истерии.

Бывший первый замглавкома ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год адмирал Игорь Касатонов отреагировал на материал Сергея Гайдука, заметив, что у того очень слабая подготовка.

«Эти люди учились по каким-то картинкам и сказкам, они не обладают должной системой знаний. В Черноморском бассейне Черноморский флот традиционно поддерживает свое господство. Все системы, с помощью которых это делается, уже давно перешли на новое поколение. В том числе, система контроля подводной обстановки», — сказал Касатонов в эфире НСН.

Он назвал Гайдука «чудилом», которому стоило бы посмотреть, «как развита система охраны побережья Калифорнии» и тихо промолчать. Касатонов добавил, что Россия является великой морской державой, которая делает все, что положено.

«Ведь Черное море, хоть и небольшое, но со всех сторон может выйти вероятный противник. С юга там Босфор, с запада — Балканы, далеко не дружественные в настоящее время, как и Украина, со стороны Кавказа — Грузия и так далее. Это страны, хозяевами которых является НАТО», — пояснил российский адмирал.

Касатонов призвал Гайдука успокоиться, так как «никто с ним в полемику вступать не собирается». По словам российского адмирала, статья бывшего командующего ВМС Украины является популистской и неуместной.