За последние сутки в России впервые с апреля зафиксировали менее 6 тысяч заразившихся коронавирусом. Всего же за период наблюдений выздоровело 550 тысяч человек. Минимальный прирост инфицированных позволил правительству определить, что пик заболеваемости пройден. Однако расслабляться пока рано: необходимо продолжать выявлять заболевших и в полной мере оказывать им качественную медицинскую помощь.

Для этого важно продолжать вести мониторинг и с учетом снятия ограничений не забывать о мерах безопасности. В связи с этим планируется до 1 мая 2021 года продлить срок бесплатного предоставления тест-систем государственным и муниципальным медицинским учреждениям.

В целом, по словам зампреда правительства Татьяны Голиковой, «Национальный план по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», утвержденный 31 января 2020 года, выполнен в полной мере. 21 из 22 пунктов плана исполнены.

Одно из важных достижений заключается в том, что не пришлось вводить чрезвычайного положения. Пожалуй, это действительно тот редкий случай, когда неисполнение пункта плана носит абсолютно позитивный характер.

Это стало возможным в том числе благодаря сочетанию мер правительства и усилий различных организаций, в первую очередь Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Суверенный фонд России сыграл ключевую роль в борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.

Диагностика

России в числе первых удалось в кратчайшие сроки разработать для определения коронавирусной инфекции диагностические тест-системы, обладающие высокой аналитической чувствительностью и диагностической специфичностью. Это помогло обеспечить контроль за распространением инфекции в стране.

Разработанная РФПИ российско-японская система тестирования под брендом EMG доказала свою эффективность. Результаты теста доступны уже через 30 минут, что гораздо быстрее по сравнению с 2,5 часами, которые необходимы другим системам. И эти результаты не менее точны, чем результаты традиционных систем тестирования ПЦР.

Таким образом, они не только выдают результат быстрее, но и увеличивают производительность существующего ПЦР-оборудования в 3–4 раза. Неудивительно, что другие страны приобрели более 13 миллионов таких тестов — это более трети всех тестов, выполненных в США. Сегодня российские разработки используются более чем в 30 странах по всему миру, в том числе в Азии, Африке и Латинской Америке.

На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано 114 тест-систем для диагностики COVID-19, работают 794 лаборатории во всех регионах страны, которые такую диагностику осуществляют. Проведено уже 23,8 млн исследований: наша страна вышла на второе место в мире по уровню охвата населения тестированием. При этом Россия — единственная страна, которая обеспечила бесплатное тестирование и оказание медицинской помощи гражданам, заболевшим COVID-19.

Лекарственное обеспечение

От эффективности лечения зависят, пожалуй, все показатели успешности борьбы с пандемией. Российский препарат «Авифавир», который производится совместным предприятием РФПИ и «Химрар», стал первым в мире официально одобренным препаратом для лечения коронавируса. Это лекарство будет основным средством сокращения продолжительности инфекционного процесса и срока пребывания в стационаре.

В ходе клинических испытаний с участием 330 пациентов более 60% из тех, кто принимал «Авифавир», имели отрицательные результаты теста на коронавирус на пятый день. Это в два раза выше, чем в группе, проходившей стандартную терапию.

Средний срок выведения вируса из организма при приеме «Авифавира» — 4 дня, тогда как при стандартной терапии — 9 дней. Тем самым сокращается период, в течение которого пациенты являются заразными, а также продолжительность их госпитализации.

«Авифавир» закупают не только соседи России: заявки на закупку направили более 50 стран. Кроме того, «Авифавир» выпускается в виде таблеток. Населению их проще получить, так как они могут продаваться в аптеках в качестве рецептурных препаратов, в отличие от инъекции, которая делается в больницах.

Вакцины

Сейчас в соответствии с планом, который утвердило правительство, разрабатывается 26 вариантов вакцин. Вакцина, разработанная государственным научным центром «Вектор», проходит экспертизу для получения разрешения на клинические исследования. Вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, уже проходит клинические испытания. В случае положительных результатов необходимо будет запустить ее массовое производство. В рамках партнерств с несколькими странами РФПИ сможет расширить ее выпуск до 200 миллионов доз к концу года.

Российская вакцина будет поставляться с уникальным запатентованным тестом, который идентифицирует в организме человека особые антитела, атакующие шиповидные отростки коронавируса. Таким образом, эффект от вакцины и продолжительность ее действия будет легко определить, измерив увеличение количества самых эффективных антител к коронавирусу.

В целом, если в начале эпидемии в режиме готовности были 52 тысяч коек, из которых только 25 тысяч были готовы к оказанию помощи больным коронавирусом, то к пику эпидемии количество коек составило уже более 184 тысяч в 72 федеральных и частных медицинских организациях. На это было направлено более 76 млрд рублей только из федерального бюджета.

В рекордно короткие сроки силами Министерства обороны РФ и регионов строились и разворачивались госпитали. Уже в мае 2020 года функционировало 17 таких госпиталей в 16 субъектах Российской Федерации.

Важной составляющей является обеспечение медицинским персоналом. Если в начале эпидемии медицинскую помощь пациентам оказывали более 40 тысяч врачей, 142 тысячи среднего и 25 тысяч младшего медицинского персонала, то сегодня эти цифры другие: 131 тысяча врачей, 272 тысячи среднего медицинского персонала и почти 63 тысячи младшего медицинского персонала. За это время было подготовлено более 1,4 миллиона медицинских работников.

Благодаря своевременно принятым мерам России удалось подготовиться и растянуть во времени массовое поступление больных, чтобы система здравоохранения не захлебнулась от вала госпитализаций. Практически во всех регионах страны это сработало, поэтому и удалось спасти так много жизней. Смертность от коронавируса в нашей стране, по данным Росстата, которые пока доступны только за май, составила 2,3% — это значительно ниже, чем в других странах мира.

Усилиями всех специалистов коронавирус удалось взять под контроль. Теперь за ситуацией необходимо постоянно следить, несмотря на очевидное снижение ее остроты.