Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

Москва, 20 июля. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова, сообщили сегодня в пресс-службе надзорного ведомства.

Дело будет направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу. Актер обвиняется в совершении преступления по статье о нарушении ПДД лицом, управляющим автомобилем, совершенном в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Максимальная санкция по этой статье составляет 12 лет лишения свободы, минимальное наказание — 5 лет тюрьмы.

В прокуратуре подчеркнули, что в ходе следствия было установлено, что Jeep Grand Cherokee Overland, на котором Ефремов попал в ДТП, был технически исправен. За рулем иномарки находился сам актер, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Во время движения Ефремов превысил допустимую скорость, потерял ориентиры границ полос Садового кольца и вылетел на встречку. После этого он не снизил скорость и не остановился, а продолжил ехать, пока не врезался в автомобиль ВИС 234900, которым управлял житель Рязанской области Сергей Захаров. В результате ДТП последний получил многочисленные тяжелые травмы, от которых умер в больнице.