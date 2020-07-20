Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Всплывшие наружу фальсификации в деле MH17 могут обернуться катастрофой для Нидерландов

36
0 Оставить комментарий

Всплывшие наружу фальсификации в деле MH17 могут обернуться катастрофой для Нидерландов

Москва, 20 июля. Дело о крушении рейса МН17, по которому всю ответственность пытаются возложить на Россию, стало причиной конфликта между прокуратурой и правительством Нидерландов, что указывает на причастность Амстердама к гибели 298 человек.

Такое мнение в беседе с изданием «ПолитРоссия» высказал глава Института политических исследований, политолог Сергей Марков, комментируя публикацию немецкой газеты Heise о том, что поданный в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск по делу МН17 стал причиной конфликта между нидерландской прокуратурой и правительством страны. Как отмечается, недовольство прокуратуры вызвал тот факт, что власти Голландии дали делу ход, несмотря на очевидную слабость доказательств, добытых в ходе официального расследования причин крушения малайзийского Boeing. Именно слабость доказательств стала причиной того, что голландцы были вынуждены экстренно перенести заседание по данному делу на 2021 год.

Всплывшие наружу фальсификации в деле MH17 могут обернуться катастрофой для Нидерландов

По словам Сергея Маркова, разобщенность позиций прокуратуры Нидерландов и властей страны по делу о крушении МН17 указывает на то, что все выдвинутые против РФ обвинения лживы.

«Они уже не знают, как реализовать эту ложь. Позиции иска в ЕСПЧ против России, мягко говоря, очень слабы. Местный нидерландский суд — свой, контролируемый и коррумпированный. Никто бы не удивился, если по политической воле Амстердама любой голландский суд признал Российскую Федерацию виновной в чем угодно. Другое дело Европейский суд по правам человека», — отметил Марков.

По его словам, спешка голландских властей с подачей иска в ЕСПЧ, учитывая никудышную доказательную базу, может обернуться для Нидерландов катастрофой, так как, даже если в Европейском суде по правам человека можно продавить то или иное решение, там выслушают и представителей России.

«Также там уменьшается влияние непосредственно Нидерландов, факт фальсификации официального расследования может всплыть наружу. В таких условиях Амстердам может ждать катастрофа», — считает политолог.

В том случае, если факты фальсификации выйдут наружу, Нидерландам грозят серьезные последствия. Всех сотрудников прокуратуры Нидерландов, причастных к фальсификации фактов в ходе расследования, по словам Сергея Маркова, могут признать соучастниками гибели пассажиров и экипажа МН17, значит, они могут быть арестованы и предстанут перед судом.

«Будут арестованы сотрудники нидерландской прокуратуры, занимавшиеся подделыванием доказательств. И пойдут они под суд как соучастники преступления — убийства 298 человек, находившихся на борту малайзийского Boeing, — получат 20–25 лет лишения свободы. Конечно, Амстердаму это не нравится», — подчеркнул политолог.

Всплывшие наружу фальсификации в деле MH17 могут обернуться катастрофой для Нидерландов

Также Марков добавил, что под суд в этом случае пойдут не только голландские прокуроры, но и высокопоставленные украинские чиновники, как бывшие, так и действующие, а также силовики, военные и сотрудники американских спецслужб. Кроме того, по словам эксперта, именно после того, как вскроется факт фальсификации доказательств, начнется настоящее расследование по делу о крушении малайзийского лайнера.

«А тут уже ниточка приведет к спецслужбам Нидерландов, которым известно о том, что катастрофа MH17 — дело рук киевского режима. Так что придется еще и всех их арестовывать. Огромный, чудовищный скандал не обойдет стороной спецслужбы США. Ситуация очень и очень сложная, запутанная», — заключил Сергей Марков.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. На борту Boeing-777 в момент крушения находились 298 человек, все они погибли. Украинские власти, которые сами по неясной до сих пор причине не закрыли для гражданских судов воздушное пространство над Донбассом, где в то время уже активно велись боевые действия, поспешили обвинить в произошедшем ополченцев и Россию. При этом в состав Совместной следственной группы (ССГ), созданной Нидерландами для расследования обстоятельств трагедии, Украина была приглашена, а Россия — нет. Кроме того, голландская прокуратура отказывается рассматривать материалы по крушению, собранные российской стороной в ходе собственного расследования.

Новости партнеров

Источник: ПолитРоссия
Новости партнеров