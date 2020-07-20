Всплывшие наружу фальсификации в деле MH17 могут обернуться катастрофой для Нидерландов

Москва, 20 июля. Дело о крушении рейса МН17, по которому всю ответственность пытаются возложить на Россию, стало причиной конфликта между прокуратурой и правительством Нидерландов, что указывает на причастность Амстердама к гибели 298 человек.

Такое мнение в беседе с изданием «ПолитРоссия» высказал глава Института политических исследований, политолог Сергей Марков, комментируя публикацию немецкой газеты Heise о том, что поданный в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск по делу МН17 стал причиной конфликта между нидерландской прокуратурой и правительством страны. Как отмечается, недовольство прокуратуры вызвал тот факт, что власти Голландии дали делу ход, несмотря на очевидную слабость доказательств, добытых в ходе официального расследования причин крушения малайзийского Boeing. Именно слабость доказательств стала причиной того, что голландцы были вынуждены экстренно перенести заседание по данному делу на 2021 год.

По словам Сергея Маркова, разобщенность позиций прокуратуры Нидерландов и властей страны по делу о крушении МН17 указывает на то, что все выдвинутые против РФ обвинения лживы.

«Они уже не знают, как реализовать эту ложь. Позиции иска в ЕСПЧ против России, мягко говоря, очень слабы. Местный нидерландский суд — свой, контролируемый и коррумпированный. Никто бы не удивился, если по политической воле Амстердама любой голландский суд признал Российскую Федерацию виновной в чем угодно. Другое дело Европейский суд по правам человека», — отметил Марков.

По его словам, спешка голландских властей с подачей иска в ЕСПЧ, учитывая никудышную доказательную базу, может обернуться для Нидерландов катастрофой, так как, даже если в Европейском суде по правам человека можно продавить то или иное решение, там выслушают и представителей России.

«Также там уменьшается влияние непосредственно Нидерландов, факт фальсификации официального расследования может всплыть наружу. В таких условиях Амстердам может ждать катастрофа», — считает политолог.

В том случае, если факты фальсификации выйдут наружу, Нидерландам грозят серьезные последствия. Всех сотрудников прокуратуры Нидерландов, причастных к фальсификации фактов в ходе расследования, по словам Сергея Маркова, могут признать соучастниками гибели пассажиров и экипажа МН17, значит, они могут быть арестованы и предстанут перед судом.

«Будут арестованы сотрудники нидерландской прокуратуры, занимавшиеся подделыванием доказательств. И пойдут они под суд как соучастники преступления — убийства 298 человек, находившихся на борту малайзийского Boeing, — получат 20–25 лет лишения свободы. Конечно, Амстердаму это не нравится», — подчеркнул политолог.

Также Марков добавил, что под суд в этом случае пойдут не только голландские прокуроры, но и высокопоставленные украинские чиновники, как бывшие, так и действующие, а также силовики, военные и сотрудники американских спецслужб. Кроме того, по словам эксперта, именно после того, как вскроется факт фальсификации доказательств, начнется настоящее расследование по делу о крушении малайзийского лайнера.

«А тут уже ниточка приведет к спецслужбам Нидерландов, которым известно о том, что катастрофа MH17 — дело рук киевского режима. Так что придется еще и всех их арестовывать. Огромный, чудовищный скандал не обойдет стороной спецслужбы США. Ситуация очень и очень сложная, запутанная», — заключил Сергей Марков.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. На борту Boeing-777 в момент крушения находились 298 человек, все они погибли. Украинские власти, которые сами по неясной до сих пор причине не закрыли для гражданских судов воздушное пространство над Донбассом, где в то время уже активно велись боевые действия, поспешили обвинить в произошедшем ополченцев и Россию. При этом в состав Совместной следственной группы (ССГ), созданной Нидерландами для расследования обстоятельств трагедии, Украина была приглашена, а Россия — нет. Кроме того, голландская прокуратура отказывается рассматривать материалы по крушению, собранные российской стороной в ходе собственного расследования.