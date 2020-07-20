Политолог объяснил, почему Украина и без «бомбежек» повторит судьбу Югославии

Украина уже давно и планомерно шагает по югославскому сценарию. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

Путь Югославии

Украина может повторить судьбу Югославии. Такое заявление сделал бывший глава службы безопасности страны Игорь Смешко.

По его мнению, военные возможности России позволяют «разбомбить» Украину, «не пересекая границу».

«В Югославии в 1999 году операция была выиграна без наземного компонента. Если со стороны России будет использован космическо-авиационный компонент — они поразят наши цели», — пояснил свои слова Смешко.

По его мнению, Москва уже развернула все группировки с трех направлений и провела военные учения. При этом Смешко заметил, что Россия «не пойдет с новой атакой на Украину», если «не будет повода».

На примере Сирии

Как отметил Артем Журко, активно проталкиваемый украинскими олигархами в политическую элиту страны Смешко подогревает интерес к своей персоне очередными страшилками про «агрессивную Россию». Партия Смешко «Сила и честь» позиционирует себя в качестве «ястребов» украинской политики, поэтому и звучит подобная риторика, заточенная на вопросах безопасности.

«Впрочем, о возможностях России нанести колоссальный вред любому противнику, не говоря уже о территориях, расположенных в непосредственной близости к российским границам, известно давно. И ничего нового «сбитый летчик» времен Виктора Ющенко не поведал. Можно сколько угодно рассказывать внутреннему потребителю о некой украино-российской войне. Но бурные фантазии украинских «ястребов» закончились сразу, если бы Россия действительно вступила в войну. Даже самые упертые оптимисты в этом вопросе могли воочию наблюдать, что может на расстоянии продемонстрировать армия России на примере Сирии», — пояснил Артем Журко.

При этом он отметил, что Украина действительно может повторить судьбу Югославии, но никаких бомбежек для этого не требуется. Киев уже давно и планомерно самостоятельно шагает по югославскому сценарию.

«Как когда-то в Югославии, к власти на Украине на региональных уровнях пришли националисты разных мастей. И никто сейчас не стремится хотя бы как-то их урезонить. Более того, их деятельность продолжают поощрять. Даже пришедший к власти якобы нейтральных политических взглядов Владимир Зеленский продолжает транслировать те же националистические тезисы, что и во времена Петра Порошенко. Результатом этого уже стали Крым и часть Донбасса, покинувшие территорию Украины», — добавил Артем Журко.

Кроме того, он обратил внимание, что ухудшающаяся экономическая обстановка и кошмарная национальная политика, включая языковой вопрос, серьезно усугубляют ситуацию. Центральная власть в Киеве — номинальная.

«Она по-прежнему опирается на тот или иной олигархический клан, который уже сверху контролируют внешние игроки. Сможет ли Украина себе позволить еще одну военную кампанию в случае бунта каких-либо окраин в результате вышеописанных причин? Весьма сомнительно», — заключил Артем Журко.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Один из первых актов Киева во время эпидемии — установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.