The Conversation оценил стремление США к лидерству в освоении Луны

Канберра, 20 июля. Журналисты австралийского портала The Conversation обратили внимание на стремление США занять лидерство в космосе. По их мнению, об этом свидетельствует предложенное специалистами NASA соглашение Artemis Accords, в котором регламентируется правовая база о добыче полезных ископаемых на Луне.

По задумке Вашингтона, новый документ должен стать дополнением к «Договору о космосе», который был принят еще в 1967-м году.

Австралийские журналисты напомнили, что соглашение Artemis Accords появилось после указа президента США Дональда Трампа о поддержке коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. Данный документ вызвал резкую реакцию со стороны многих государств, которые увидели в нем отказ Вашингтона признавать Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, где исследование спутника считается достоянием всего человечества.

Сейчас же NASA предложило новое соглашение, которое должно якобы установить правовые принципы добычи и использования космических ресурсов. Инициатива подразумевает заключение договоров на совместную работу США с другими странами на космических объектах, представляющих интерес в сфере добычи полезных ископаемых. Таким образом, Вашингтон фактически закрепит за собой право участия в любых космических программах других государств.

«Эти соглашения, без сомнения, станут предварительным условием участия государств в американской программе. Разработка природных ресурсов будет, безусловно, в числе поднятой договором проблематики, как и зоны безопасности, которые в NASA считают необходимыми для этой деятельности», — объясняют в The Conversation.

Artemis Accords угрожает подходу ООН в данном вопросе и «Договору о космосе» 1967-го года. Инициатива США может лишь усугубить ситуацию и обострить борьбу стран за природные ресурсы за пределами Земли. Соглашение отвечает интересам Вашингтона, однако игнорирует права других стран на самостоятельную организацию подобных космических программ.

Предложенный NASA договор четко отражает принципы нынешней политики США. Вашингтон очередной раз показывает, что не готов следовать нормам международного права. Американцы сейчас активно выходят из ряда международных соглашений, а также ставят под сомнение легитимность определенных организаций, например, ВОЗ, оправдывая подобное поведение национальными интересами.

Ранее военный эксперт, представитель журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что Россия даст достойный ответ попыткам США милитаризировать космическое пространство.