Путин приедет в Петербург на День ВМФ России

Москва, 20 июля. Президент России Владимир Путин планирует 26 июля приехать в Санкт-Петербург, чтобы посетить торжественные мероприятия по случаю Дня Военно-морского флота. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что планы побывать в Северной столице сохраняются в графике российского лидера.

«Да», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о поездке президента.

Путин еще в мае поручил главе Минобороны Сергею Шойгу провести традиционный парад 26 июля на главных базах военно-морского флота страны. В нем примут участие 46 боевых кораблей и самолетов, а также более четырех тысяч военнослужащих.

По традиции, идущей с 1980 года, День ВМФ России отмечается в последнее воскресенье июля. В Санкт-Петербурге и Кронштадте проходят военно-морской парад и авиашоу. Парад принимают верховный главнокомандующий и министр обороны.

В понедельник Путин посетил Керчь и принял участие в церемонии закладки новых десантных кораблей для Военно-морского флота на судостроительном заводе «Залив». Они получат названия «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».