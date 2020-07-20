Донбасс сегодня: националисты топят солдат ВСУ, конфликты раздирают армию Киева

Донбасс, 20 июля. В нацбатальонах процветает контрабанда оружия и наркотиков. Военнослужащий «Айдара» сбежал в ДНР. За украинскими военными устанавливают тотальную слежку. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские военные шесть раз обстреляли республики Донбасса в минувшие сутки, сообщают управления Народных милиций ДНР и ЛНР. Огонь велся из вооружения боевых машин пехоты, минометов и стрелкового оружия. Жертв и разрушений жилого сектора нет.

Военнослужащие ВСУ не поделили сферы влияния

В частях украинской армии в Донецкой области за неделю зафиксирован ряд небоевых потерь и чрезвычайных происшествий. По сообщению Народной милиции ДНР, на территории Авдеевского карьера в озере рыбаки нашли два трупа в военной форме. Позже выяснилось, что это тела солдат ВСУ. При расследовании уголовного дела установлено, что найденные военнослужащие принимали участие в создании нового контрабандного канала поставки оружия и боеприпасов в другие регионы страны.

Солдаты 54-й бригады утопили других контрабандистов из 1-й штурмовой роты 46-го националистического батальона «Донбасс», которые не собирались делить с новичками свой нелегальный бизнес. Канал поставки запрещенных предметов уже существует и его возглавляет командир «Донбасса» капитан Терехин.

Еще один резонансный случай произошел с солдатами батальона «Айдар», который входит в состав 53-й механизированной бригады ВСУ. На днях наводчик минометного взвода, рядовой Скидан перешел на сторону Народной милиции ДНР. Военнослужащий рассказал, что многих его сослуживцев посещают мысли о том, чтобы покинуть службу в армии Украины. Это связано с тем, что сейчас война воспринимается многими только как способ нелегального обогащения. Уже никто из действующего личного состава не преследует цель зачистить Донбасс от так называемых «сепаратистов». Беглец из «Айдара» добавил, что основным нелегальным источником дохода в ВСУ является незаконная торговля оружием и наркотиками.

Командование ОТГ «Север» следит за солдатами

В пресс-службе Народной милиции ЛНР заявляют о том, что на мобильные телефоны солдат ВСУ устанавливаются приложения, с помощью которых отслеживается местоположение пользователя. Такое распоряжение отдало командование северной оперативно-тактической группировкой, чтобы уменьшить количество дезертирств в частях.

Программы отслеживания были созданы специалистами Службы безопасности Украины. Каждые 15 минут данные геолокации пользователя отправляются оперативному дежурному штаба военной службы правопорядка. Принятие таких жестких мер связано с тем, что, согласно статистике, 70% от всех нарушений в армейских частях составляют побеги военнослужащих.

Подчиненный избил офицера ВСУ

В Народной милиции ЛНР рассказали, что в момент передвижения личного состава 25-й воздушно-десантной бригады противника на полигон для учебных стрельб в одном из грузовиков возникла драка между командиром взвода старшим лейтенантом Ткачевым и его подчиненным. В результате конфликта офицер был сброшен с грузовика на ходу, он получил травмы.

Командир батальона провел служебное расследование инцидента. Оказалось, что подчиненный ранее неоднократно требовал от своего командира предоставить ему выходные, которые полагаются за несение службы на передовых позициях сверх установленной нормы. Офицер был непреклонен, за что и поплатился здоровьем.