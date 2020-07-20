Заявление Bloomberg призвано лишить Россию миллиардов при создании вакцины от COVID-19

Агентство Bloomberg заявило, что экспериментальную вакцину от коронавируса еще в апреле получили российские топ-менеджеры, госслужащие и бизнесмены. По утверждению издания, у него есть свидетельства от неких участников программы, попросивших об анонимности, которые якобы подтвердили факт своего участия в программе вакцинации.

Упомянутые в качестве участников программы российские компании UC Rusal и «ФосАгро» отказались комментировать информацию агентства. Кроме того, Bloomberg не смог получить никаких подтверждений у Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи (НИЦ Гамалеи), который был назван в сообщениях источников агентства организатором апрельского тестирования вакцины.

Может ли в этом случае идти речь о какой-то тайной программе «элитной» вакцинации в России? Или перед нами — очередной неумелый вброс западного СМИ в стиле «власти скрывают»?

Разбирался обозреватель Федерального агентства новостей.

Эксперименты, «побочки» и плацебо

Разбор сообщения Bloomberg о программе ранней вакцинации в России стоит начать с описания того, что собой представляет любая вакцина.

Вакцина — это предельно сложная смесь из очень разных биологических соединений, которая включает в себя ослабленные или убитые формы микроорганизмов (вирусов или бактерий), их токсинов или специфических поверхностных белков, а также множество вспомогательных субстанций: стабилизаторов, иммуностимуляторов, антибиотиков и консервантов. В отличие от обычных лекарств, никаких «общих» вакцин против классов микроорганизмов не существует. Под каждый штамм вируса или бактерии вакцину приходится «собирать» заново, так как она не воздействует на метаболизм самого микроорганизма, а «программирует» ответную реакцию нашей иммунной системы.

Проще говоря, вакцина — это способ «подстелить соломки туда, куда собираешься падать». После ее введения и формирования иммунного ответа наш организм может встретить вирус или бактерию во всеоружии, сразу же «задавив» их своими антителами и не допустив развития болезни.

Очень важный момент — это побочные последствия введения любой вакцины. Длительная экспериментальная программа испытания и совершенствования вакцины нужна не только для формирования устойчивого иммунного ответа, но и для устранения хотя бы большинства побочных эффектов. Иными словами, недоработанная вакцина способна не только оказаться «пустышкой», но и представлять опасность для организма.

Вот почему вакцину сначала долго тестируют на лабораторных животных, а потом на людях-добровольцах. Причем все тесты на людях идут уже с соблюдением известного правила «двойного слепого плацебо-контроля»: ни экспериментатор, ни испытуемые не предупреждаются о важных деталях и сути испытания, а половине испытуемых сознательно дается не испытываемая вакцина, а плацебо. Такой метод исключает неосознанное влияние экспериментатора на испытуемого, а также субъективизм при оценке результатов эксперимента. Исключает он и отбор в вакцинируемую группу изначально здоровых и сильных добровольцев, а также интерпретацию конечного результата в пользу «полезности» вакцины.

Даже исходя из этих правил заявление Bloomberg об «экспериментальной вакцине для элиты РФ» не выдерживает критики. Максимум, что могли бы подтвердить гипотетические добровольцы, которые якобы участвовали в программе вакцинации, — это сам факт наличия таковой. Детальные же рассказы о том, что «мне ввели вакцину, после чего у меня повысилась температура и болели мышцы», приведенные в сообщении Bloomberg, говорят о непрофессионализме корреспондентов агентства, которые слабо представляют организацию современного клинического исследования.

Столь же смешно выглядит и заявление одного из «добровольцев», который якобы отказался от участия, поскольку «доктор объяснил ему: понадобится год, чтобы осознать последствия вакцины для организма». Дело в том, что годичный срок — это минимальный период в общем процессе разработки вакцины, связанный с ее многоступенчатыми, требующими времени испытаниями. А вот влияние на отдельный организм добровольца выясняется в гораздо более короткие сроки: необходимый титр антител и большая часть побочных последствий, если таковые у вакцины есть, возникают в обычные сроки формирования иммунитета против заболевания, как правило в срок до одной недели. После этого действующий агент вакцины разрушается и выводится из организма.

Когда возникла рабочая вакцина?

Показательно, что сообщение Bloomberg возникло ровно в тот момент, когда о клинических испытаниях на людях-добровольцах стало известно из официальных российских заявлений. Первым о наличии действующей вакцины против нового коронавируса в середине июня этого года сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев — он подтвердил также, что выступил добровольцем для участия в программе испытания вакцины, разработанной в НИЦ Гамалеи.

Как оказалось, НИЦ Гамалеи на протяжении весны и начала лета проводил многочисленные испытания новой вакцины на различных животных, после чего счел, с учетом положительных результатов, что можно перейти к испытаниям на людях. К этой программе подключили 48-м ЦНИИ войск РХБ-защиты Вооруженных сил России (48-й ЦНИИ РХБЗ), и испытания вакцины от коронавируса на людях начались в середине июня.

Первая группа, которой ввели вакцину, состояла из 18 человек. Второй группе ввели препарат через несколько дней (обычный срок формирования антител и выявления побочных последствий) после того, как положительные результаты первых клинических испытаний позволили продолжить исследования.

В этот понедельник, 20 июля, последняя группа из 20 добровольцев будет выписана из военного госпиталя имени Бурденко. Начальник 48-й ЦНИИ РХБЗ Сергей Борисевич в интервью «Красной звезде» подтвердил, что испытания вакцины прошли успешно и у участников программы тестирования были выявлены соответствующие антитела к новому коронавирусу.

Таким образом, никакой «тайны» и сюжета «а власти-то скрывают» в разработке российской вакцины нет. О ее существовании было объявлено сразу после окончания успешных экспериментов над животными, а о ее пригодности для массового применения — в день полного завершения экспериментов над людьми-добровольцами.

Зачем же в таком случае Bloomberg сделал неуклюжий вброс о некоей «тайной программе»?

На кону — миллиарды долларов

Разработка современной вакцины — это очень сложный и многоступенчатый процесс. При этом препятствиями для выхода вакцины на рынок являются не только существенные финансовые, инфраструктурные и кадровые требования, но и патентные ограничения. Упомянутый РФПИ, который профинансировал создание новой вакцины от коронавируса, как раз и осуществляет эту часть работы, обеспечивая лицензионную и патентную защиту новой российской вакцины.

Сейчас уже явно видно, что российская вакцина завершила полный цикл предварительных испытаний и готова к гражданскому применению. Поэтому у РФПИ и НИЦ Гамалеи появляется реальная возможность защитить ее с помощью российских и иностранных патентов. Это является обязательным условием — патентуются только вакцины, произведенные для уникального объекта (будь то вирус или бактерии), причем для выдачи патента вакцина должна пройти полное клиническое тестирование на безопасность и эффективность.

Это делается для того, чтобы исключить варианты «патентного рейдерства», когда патенты выдаются на некие абстрактные «идеи» или «общие концепции», что потом закрывает для других производителей разработку собственных вакцин. В самом деле, на вакцине можно зарабатывать, но нельзя патентом закрыть возможность спасения человеческих жизней.

При этом практикой патентования вакцин является полное разглашение специфики процесса ее производства. Это обеспечивает в будущем, после окончания срока действия оригинального патента, возможность легкого воспроизводства вакцины всеми желающими. Такую патентную защиту, в общем-то, нетрудно обойти — так как для проверенной вакцины можно разработать какой-то альтернативный метод производства. Но для этого требуются мощная исследовательская инфраструктура, квалифицированная рабочая сила, способная управляемо и правильно изменить производственный процесс, и, что самое главное, время.

А сейчас именно фактор времени является основополагающим: каждый день от нового коронавируса в мире умирает более 12 тысяч больных, а общий печальный итог пандемии уже перешагнул отметку в 600 тысяч погибших. Целый ряд западных компаний уже вплотную подошли к испытанию своего варианта вакцины на людях — но, как оказалось, Россия уже завершила свои испытания и способна получить действующий патент раньше конкурентов.

В такой ситуации, как говорится, все средства хороши — включая попытки целенаправленной дискредитации российских разработок. Ведь в случае успеха речь действительно идет о миллиардах долларов — даже при скромной стоимости единичной дозы вакцины, для формирования устойчивого группового иммунитета надо подвергнуть вакцинации чуть ли не все население планеты, за исключением явно переболевших и уже имеющих устойчивый титр антител.

Именно поэтому на новую российскую вакцину был обрушен поток явных фейков, призванных дискредитировать ее разработку, затруднить или хотя бы отсрочить ее легализацию. До публикации Bloomberg, в конце прошлой недели, в британском центре кибербезопасности заявили, что «неопознанные хакеры» длительное время якобы совершали атаки на различные британские организации, которые участвовали в создании вакцины от нового коронавируса. Уже в привычной манере «highly likely» в Великобритании утверждают, будто хакеры «почти наверняка» имеют отношение к российской разведке, не удосуживаясь привести какие-либо доказательства.

Скорее всего, такой же будет участь и нынешнего вброса Bloomberg: неопознанные «анонимные добровольцы» так и останутся информационными фантомами, а подтверждающие документы в поддержку скандального заявления агентства так и не возникнут.

Остается напомнить Bloomberg о главе правительства РФ Михаиле Мишустине и кремлевском пресс-секретаре Дмитрии Пескове, которые, очевидно, понятия не имели о «тайной программе вакцинации российской элиты». Скорее всего, в информагентстве просто забыли, что происходило в реальной, а не выдуманной России всего три месяца назад, когда в НИЦ Гамалеи еще экспериментировали с животными и не знали, что их опыты с лабораторными мышами обернутся настоящим триумфом уже в ближайшем будущем.